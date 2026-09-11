La candidata de PSOE a la Alcaldía de Salamanca asegura que será la alcaldesa tras 30 años de Gobierno del PP

Muñoz, Sánchez y Serrada durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual concejala socialista María Sánchez será la candidata a la Alcaldía de Salamanca en las elecciones municipales de mayo del 2026 y considera que "después de 30 años" de gobierno del PP, ha llegado el momento "con un PSOE más unido, cohesionado y con ganas de ganar" y ha aseverado que será la próxima alcaldesa de la ciudad.

El secretario provincial del partido, David Serrada, ha presentado a la candidata a la Alcaldía, así como al que también se presentó al proceso, Marcelino Muñoz, quien finalmente se ha integrado en la candidatura de Sánchez.

Serrada ha asegurado que ha llegado el momento en el que desde el PSOE se deje de hablar de ellos mismos "y se empiece a hablar de Salamanca".

María Sánchez ha reconocido que el pacto al que se ha llegado con Marcelino Muñoz "no es solo bueno para el PSOE, sino bueno para la ciudad" y cree que se ha "conseguido algo que merece la pena gracias al trabajo de compañeros que entienden un PSOE unido para encarar las elecciones con garantías".

Asimismo, ha manifestad el "honor de liderar la candidatura" con la que el PSOE, ha asegurado que sale "a ganar" y será "la alcaldesa de Salamanca, con un proyecto de ciudad en el que los salmantinos se van a sentir representados".

Será la primera mujer al frente de una candidatura socialista a la alcaldía de Salamanca tiene, para Sánchez "un significado especial" aunque no lo vive "como algo individual", ya que "es fruto del trabajo de muchas compañeras que han luchado por las siglas cuando las mujeres aún no tenían derechos".

Por ello, María Sánchez ha manifestado su "agradecimiento" a todas ellas al tiempo que ha reconocido que quieren cambiar Salamanca porque desde el PP "no están dando respuesta a los problemas de la gente" y que el PSOE "viene denunciando sin descanso".

Algunos de los problemas que ha enumerado Sánchez son el acceso a la vivienda, la pérdida de población joven por falta de oportunidades, transporte y aparcamiento, obras "que se eternizan", presupuestos que no se ejecutan y un modelo económico "que no responde a las demandas de la mayoría y es incapaz de generar empleo y las oportunidades necesarias".

Sánchez, ha recordado que el PP lleva 30 años al frente del Gobierno municipal y desde el PSOE no quieren "más de lo mismo". Por su parte, el hasta ahora secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, se ha mostrado "orgulloso de pertenecer a un partido en el que los candidatos se eligen democráticamente, no desde Madrid" y no tenía duda en que se llegaria a un acuerdo.

En cuanto al pacto logrado por las dos candidaturas, Sánchez ha reconocido que las conversaciones comenzaron "después de que Marce manifestara su intención de presentarse" y que el acuerdo ha llegado gracias a que los "objetivos son los mismos".