La capilla de Fonseca de Salamanca acogerá la próxima semana el ciclo de Navidad Polifónica

Publicado 13/12/2018 13:59:26 CET

SALAMANCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acogerá desde el lunes el ciclo de Navidad Polifónica, una iniciativa que tradicionalmente organiza la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y que en esta ocasión se desarrollará en la capilla de la Hospedería Fonseca como homenaje al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL).

Un total de seis agrupaciones corales intervendrá en los tres conciertos programados, entre el 17 y el 19 de diciembre, que dará comienzo a las 20.00 horas y que contarán con entrada será libre hasta completar el aforo.

El Coro Juvenil y la Coral Polifónica del Coro Ciudad de Salamanca serán los encargados de inaugurar el ciclo el lunes 17 de diciembre con un repertorio que incluye títulos como 'Hallelujah' de Leonard Cohen, 'Someone like you', 'Blue Christmas', 'Ave María' y 'Dadme albricias'.

El Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza actuarán el martes 18, cuando ofrecerán al público música religiosa y navideña como 'Jubilate Deo', 'White Christmas', 'O Sacrum Conivium' y 'Signum.

El Precoro y Coro de Niños del Coro Ciudad de Salamanca pondrán el broche final a este ciclo con canciones como 'Llegó Navidad', 'Ya vienen los Reyes Magos', 'Era Rodolfo un reno', 'The Bells of Christmas Medley' y 'Feliz Navidad and Happy New Year Too!', entre otras.