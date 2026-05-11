La capital leonesa celebra desde este viernes el Día de los Museos con visitas guiadas, talleres y actuaciones musicales

Archivo - El Centro de Interpretación del León Romano ofrecerá visitas teatralizadas para conmemorar el Día de los Museos. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 May. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', el Ayuntamiento de León se suma este año a la conmemoración del Día Internacional de los Museos con una programación que se celebrará desde este viernes con visitas guiadas, talleres, demostraciones y actuaciones musicales en el Centro de Interpretación del Reino de León, el Centro de Interpretación León Romano, el Palacín y la Fundación Vela Zanetti.

De esta forma se pretende poner en valor la capacidad de los museos para conectar socialmente espacios, para aprender y para comprender la diversidad, así como para facilitar el diálogo entre diferentes aproximaciones a aspectos humanos, ha explicado la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado.

El Centro de Interpretación del Reino de León acogerá este viernes a las 19.00 horas un recital musical de folk leonés hispano a cargo de Viridis Dúo, mientras que el sábado 16 de mayo el Centro de Interpretación del León Romano ofrecerá la visita teatralizada 'De civitate legio' con dos pases, a las 13.00 y a las 18.00 horas. Ambas actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo.

En cuanto al Palacín, la propuesta se centrará en la figura de Carlos Saura con un fin de semana dedicado al séptimo arte. El sábado día 16, de 11.00 a 14.00 horas, los más pequeños podrán participar en el taller documental 'Graba, interpreta, crea', donde se convertirán en protagonistas con el rodaje de su propia pieza audiovisual. Por la tarde, a las 18.00 horas, el teatro de marionetas y sombras 'Tras la cámara' ofrecerá un recorrido histórico para familias desde los trucos de Méliès hasta el cine contemporáneo.

El domingo día 17, a las 12.00 horas, se realizará un itinerario dinamizado que invitará a los asistentes a construir sus propios relatos a través de retos y juegos. Además, el lunes 18 de mayo, Día de los Museos, el centro mantendrá un horario especial de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Todas las actividades son con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, la Fundación Vela Zanetti se sumará a esta jornada con una propuesta centrada en su exposición temporal 'Pulchra Leonina - La luz habitada'. El sábado 16 de mayo, la institución invita al público a descubrir la visión contemporánea de la Catedral de León de la mano del artista Gerardo Santos Martínez a las 11.30 horas, con una demostración técnica de acuarela en vivo en la que el autor mostrará su maestría para transformar la piedra en atmósfera.

Después, a las 17.30 y a las 18.30 horas, el propio artista conducirá visitas guiadas para desgranar los detalles más íntimos de su obra. Todas estas actividades, con sede en la Casona del Corral de Villapérez, serán de acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa.