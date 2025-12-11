Carbayo destaca el mérito de ser "pionera entre pioneras" de la ciclista Dori Ruano, en la presentación de su libro

El alcalde y Dori Ruano durante la presentación del libro de la ciclista. - AYTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado este jueves que la exciclista profesional Dori Ruano ha sido "pionera entre pioneras" y su ejemplo "demostró que el talento no entiende de barreras cuando se entrena con determinación y se compite con valentía".

Así se ha pronunciado el primer edil durante la presentación en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento del libro biográfico 'Dori Ruano. La vida como deporte de fondo', escrito por Jorge Matesanz y con prólogo de Pedro Delgado.

"Es una obra que reconstruye, con rigor y emoción, el camino de una salmantina que desafió límites y prejuicios y que transformó miradas dentro y fuera del pelotón", ha recalcado el alcalde.

El libro narra el viaje personal y deportivo de la salmantina de Villamayor, María Teodora 'Dori' Ruano Sanchón, desde sus primeras pedaladas en una sencilla bicicleta de paseo hasta su coronación como campeona del mundo, lo que la ha convertido en un referente indiscutible del ciclismo español.

Carlos García Carbayo ha señalado que nadie puede dudar de que Ruano "es una de las deportistas más laureadas que ha dado Salamanca". Forma parte de los 28 deportistas salmantinos que han participado en unos Juegos Olímpicos, y por ello figura en el gran mural que rinde homenaje a todos ellos en el Centro Municipal Julián Sánchez 'El Charro'.

"Pero su legado va mucho más allá del medallero. Dori abrió camino donde apenas había senda. En un tiempo en que las mujeres pedalearon contra el viento, contra la falta de recursos y contra el dominio masculino de esta disciplina, ella se mantuvo firme en cabeza", ha señalado el alcalde.

El primer edil ha afirmado que la historia de Dori Ruano habla de Salamanca y de la forma que se tiene en esta tierra de entender la vida. "Una ciudad universitaria, abierta y exigente, que sabe que el éxito no se improvisa, que se construye paso a paso, con constancia, humildad y ambición serena", ha concluido.