Cáritas recalca que quien pretenda "discutir" sus informes, "debería demostrar por qué"

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cáritas Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, ha defendido este miércoles el rigor de los informes de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) y ha recalcado que quien "los discuta debería demostrar por qué".

Así lo ha señalado Martín de Lera este miércoles, al ser preguntado en Valladolid sobre las declaraciones del consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien ponía en duda que en dicha región existieran 3 millones de pobres, según señalaba el informe de Foessa.

El representante de Cáritas, organización que impulsa la fundación Foessa, en Castilla y León ha incidido en que sus informes presentan un notable "rigor científico", por lo que considera que "es muy difícil que se discuta" y quien quiera hacerlo "obviamente debería demostrar por qué".

Para Martín de Lera, el informe está "claro" y considera que "más que molestar lo que tiene que ser es un aldabonazo a todos como sociedad, entidades y para tratar de dar la mejor respuesta" al problema de la exclusión social.

Por su parte, el miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y del Comité técnico de la Fundación Foessa, Thomas Ubrich, ha rechazado pronunciarse directamente sobre los comentarios de representantes políticos y ha defendido que lo que tratan de hacer es "visibilizar las situaciones menos visibles, mostrar con datos y rigurosidad donde se ubica la mayor vulnerabilidad, donde están los mas frágiles".

Así, ha reflexionado que las situaciones que "más impactan" y que más visibles hacen la pobreza, como las de personas que viven en la calle, no son tan habituales como las de familias que "llegan a casa hartos de trabajar, que no saben si van a poder comer o no pueden calentar la casa".

GOBIERNO DE PP Y VOX

Ante la formación del nuevo Gobierno de Castilla y León formado por Partido Popular y el partido Vox, los representantes de Cáritas se han mostrado prudentes y prefieren "esperar" para ver cómo afecta a la exclusión social y a la relación institucional con las entidades sociales.

"No sabemos si va a haber recortes, subidas y habrá que hablar y negociar en su momento", ha apuntado Martín de Lera.