Carlos Martínez tiene "poca esperanza" en los Presupuestos anunciados por un presidente de la Junta "que va a rebufo"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado tener "poca esperanza" en los Presupuestas anunciados por un presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que va "a rebufo". "Como no hay nadie al mando tengo poca esperanza en esos Presupuestos, pero es verdad que al menos los hay, a ver si no es un corta pega de los de 2024 y lo que amenazaron en hacer en 2025, ni sea para que ponga encima de la mesa algo un presidente que reina pero no gobierna", ha analizado Martínez.

El secretario general ha incidido en que el "problema de Mañueco es que va a rebufo". "Está teniendo un serio problema por su falta de capacidad de trabajo y el ritmo del PSOE este año y se visualiza que va a arrastrado a todos los acontecimientos, a los incendios y también a la presentación de Presupuestos", ha manifestado el líder socialista castellanoleonés.

Así, a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, el mandatario ha mostrado la intención del PSOE de sentarse de forma "seria y rigurosa" para "estudiar, analizar y mejorar las cuentas".

En este sentido, ha pedido a Mañueco que "se quite la camiseta del PP y se salga del guion de Feijóo" para aceptar la condonación de la deuda de los 1.700 millones que se pagan a los bancos en intereses, lo que sería "400 millones que no se pagarían los bancos y se podían destinar a asuntos pendientes".

Así, también ha instado a sumar los "700 millones de rebajas fiscales a los que más tienen en la Comunidad", lo que harían "1.300 millones más para invertir en Castilla y León.