Carmen Corazzini acerca el 'true crime' y el periodismo de sucesos a los estudiantes de la UEMC - UEMC

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha acogido este martes en su plató de Cine y TV el encuentro 'Entre cámaras y crímenes', una jornada en la que estudiantes de distintos grados se han adentrado en el periodismo de sucesos, la televisión y el fenómeno del 'true crime' de la mano de la periodista Carmen Corazzini.

Durante el encuentro, en el que han participado alumnos de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, y Criminología, la periodista ha ofrecido una "visión cercana y profesional" sobre cómo se trabaja tanto delante como detrás de las cámaras en la cobertura de casos reales.

Corazzini, actualmente presentadora de Informativos Telecinco en Mediaset España, ha analizado, de esta manera, los retos informativos, éticos y narrativos que plantea el tratamiento mediático del crimen, así como las "claves" del auge del 'true crime' y el papel del periodista en la construcción de estos relatos.

Su perfil, que combina formación en comunicación y especialización en el ámbito criminológico, ha centrado buena parte del interés de una sesión orientada a conectar la práctica profesional con la formación académica.

A lo largo de la conversación, Corazzini ha compartido experiencias personales vinculadas a la cobertura de sucesos, de manera que también ha explicado cómo se gestionan las fuentes, la verificación de la información y los límites entre el interés público y el respeto a las personas implicadas.