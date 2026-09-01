Carnero se abre a "flexibilizar" apertura y cierre de temporada de piscina y habla de buena campaña en accesos y abonos

Mayte Martínez (i), Jesús Julio Carnero y una socorrista, durante su visita a Riosol. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid ha calificado de "buena" la campaña de piscinas municipales durante este verano tanto en "acceso como en abonos", al tiempo que se ha comprometido a estudiar la "flexibilidad" en la apertura y cierre de temporada de estas instalaciones ante la nueva realidad climática.

Durante su visita a las piscinas de Riosol, en la que ha estado acompañado por la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, el regidor ha subrayado que, "en términos generales", se podía hablar de una "buena campaña" que concluirá este jueves, 3 de septiembre, tras casi tres meses desde su apertura.

En concreto, Carnero ha apuntado que las cinco piscinas --Canterac, Juan de Austria, Puente Duero, Rondilla y Riosol-- han contado con más de 4.250 abonados. El ritmo de utilización ha llegado hasta el día de ayer a los 105.705 accesos (Canterac 40.569, Rondilla 15.817, Riosol 23.683, Juan de Austria 17.796 y Puente Duero 7.840).

Además, el control de accesos, junto con el apoyo y la colaboración de la Policía Municipal, ha permitido que la temporada se haya desarrollado "de manera satisfactoria", salvo pequeños incidentes puntuales en Canterac y Rondilla.

Durante la temporada, el Ayuntamiento ha mantenido las tarifas para facilitar el acceso de familias, jóvenes y mayores a estos espacios deportivos y de ocio. Además, las cinco instalaciones han sido objeto de diferentes trabajos de mantenimiento y adecuación, con una inversión global de 55.000 euros, recuerda el Consistorio.

Entre las actuaciones destacan la renovación de la valla de Juan de Austria, mejoras en las playas y escaleras de Rondilla, la recuperación de baldosas en Canterac y la instalación de nuevas sombrillas en Riosol. La visita se ha desarrollado en la piscina de Riosol, que afronta su segunda temporada desde su reapertura tras la remodelación realizada por el Ayuntamiento, con una inversión cercana a 1,2 millones de euros y mejoras destinadas a ofrecer un espacio más moderno, funcional e inclusivo.

FLEXIBILIZACIÓN

Por otra parte, Carnero ha abordado la posibilidad de "flexibilizar" tanto la apertura como el cierre de temporada ante la nueva realidad climática.

"Se van a estudiar las distintas posibilidades y a hablar con los usuarios para analizar qué margen tenemos, especialmente a la hora de flexibilizar la fecha de cierre. Esta semana, por ejemplo, las condiciones climatológicas no invitan especialmente al uso de las piscinas, pero está prevista una subida importante de las temperaturas. Si de cara al próximo año conseguimos tener prevista esa flexibilidad, podremos adaptarnos mejor a estas situaciones y mantener abiertas las instalaciones cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejen", ha argumentado.