Carnero abre la puerta a dilucidar "jurídicamente" la disyuntiva entre integración y soterramiento

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado que la disyuntiva entre la integración ferroviaria y el soterramiento se podría dilucidar incluso en vía jurídica si no se avanza mediante "el diálogo y la comunicación" políticas.

Así lo ha apuntado Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa en la que ha detallado las inversiones que podría poner en marcha el equipo de Gobierno si se acepta la solicitud de aplazamiento de la aportación de 11 millones de euros que el Ayuntamiento debe hacer a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en 2024.

Esta reclamación, ha reiterado Carnero, es independiente de la "transición" desde el proyecto de integración ferroviaria en el que se trabaja actualmente en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) al soterramiento que ansía el equipo de Gobierno que forman PP y Vox.

Esa transición, en su opinión se debe abordar "de dos maneras, o políticamente mediante el diálogo" que apunta que es lo que a él le gustaría, "o jurídicamente".

"Pero si políticamente no hay diálogo o no hay comunicación", algo que actualmente insinúa que echa en falta, pues ha apuntado que ha llamado "muchas veces al ministro de Transportes, Óscar Puente", y no ha obtenido respuesta más allá de "un Whatsapp", recuerda que España es "todavía" un Estado de Derecho y hay una serie de mecanismos para que "un tercero" dilucide este tipo de cuestiones con "cierto conflicto".

Al ser preguntado por esas opciones, Carnero ha apuntado que se refiere "a todos los mecanismos jurídicos que hay" y asevera que "si tiene que ser un juzgado, o si tiene que ser un mediador, o si tiene que ser quien tenga que ser".

En cualquier caso, ha enfatizado que él va a "luchar hasta la extenuación" por el proyecto de soterramiento, pero con prioridad para el diálogo y la comunicación entre instituciones, pues lo considera "lo más importante y sagrado que tiene una relación institucional" y espera que así se pueda acordar.