Carnero anuncia que se construirán 500 viviendas para jóvenes en la antigua parcela de la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en su comparecencia ante los medios por la festividad de San Pedro Regalado - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento cederá a la Junta de Castilla y León la antigua parcela de la Ciudad de la Justicia, ubicada en la calle Mieses, para construir en torno a 500 viviendas, preferentemente destinadas para jóvenes de la ciudad.

Con este proyecto, el Consistorio buscará "la retención y fidelización del talento vallisoletano", para que los jóvenes puedan construir "un proyecto de vida" en su propia ciudad, según ha explicado el alcalde en declaraciones recogidas por Europa Press.

En cuanto a la parcela en la que se construirán los inmuebles, Carnero ha señalado la necesidad de que "se le diera una adecuada finalidad" y, por ello, esta es "la mejor finalidad" que le puede dar el Ayuntamiento, en colaboración con la institución autonómica.