Carnero apela al "diálogo" para mantener la SVAV y justifica en "el sentido común" su oposición a los pasos de Ariza

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apelado al "diálogo" para mantener activa la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) al tiempo que ha reiterado que no es necesario "informe técnico" que avale su negativa a los pasos de Ariza porque es de "sentido común" que su ejecución provocaría el "bloqueo de la ciudad".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de presidir la Mesa del Soterramiento donde ha informado a sus integrantes de la reunión que mantuvo el Consejo de Administración de la sociedad el pasado lunes.

El regidor ha reiterado argumentos. Ha insistido en la necesidad de "diálogo" para seguir en el convenio de 2017 para remarcar, a continuación, la "legitimidad" del equipo de Gobierno y de la Junta de "modificarle" para "transitar hacia un soterramiento viable y necesario" para la ciudad.

Carnero ha insistido en avances a través de la SVAV del convenio como Panaderos, Labradores, el traslado de los talleres y el desvío de la variante de mercancías, entre otros, lo que, a su juicio, evidencia que la sociedad no es solo una herramienta "para acometer pasos de integración".

"La ciudad de Valladolid en todo este proceso ha aportado mucho y necesita seguir trabajando para hacer una ciudad más próspera no solo en lo económico, sino sobre todo en lo social. De ahí nuestro empeño en mantener abierto el diálogo que es donde vamos a seguir permaneciendo", ha añadido.

En este contexto, ha vuelto a justificar su rechazo a los pasos de Ariza en el "sentido común". "No hace falta ningún informe técnico para saber que estos pasos bloquearía la ciudad al coincidir temporalmente con la obra de la nueva estación", ha insistido para reconocer, a continuación, no conocer el "desorbitante proyecto" de esta última. "Bastante trastorno causan a los vecinos y vecinas las obras ordinarias como para que nos metamos en un desconcierto y en un 'totum revolutum' febril de obras que hagan que Valladolid, por mucho tiempo, sea intransitable. Eso lo transmitimos en el Consejo de Administración y eso lo hemos puesto de relieve hoy también en la mesa del soterramiento", ha abundado.

Al hilo de estas palabras, Carnero defiende que su postura no es "empecinamiento", sino, en sus palabras, "velar por la calidad en la planificación de las obras". "Hasta que no veamos cómo evoluciona la obra de la estación, no vamos a tomar una decisión que afecta en un círculo de influencia muy cercano en relación a la propia estación. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hay", ha zanjado.

DISOLUCIÓN

Sobre la disolución planteada por el ministro Óscar Puente, Carnero ha insistido en que, a su juicio, "no hay causa legal" para la misma y que esperará a ver qué "acontece" para actuar, sin descartar "los propios tribunales".

"Entendemos que no hay causa legal, que Debemos de seguir trabajando todos en el diálogo, debemos de seguir trabajando todos en una actitud positiva que es el marco que señaló el convenio del año 2017, insisto y repito, con independencia de que unos creamos más que otros en dicho convenio. Y en ese momento circunstancial estamos", ha continuado para asegurar que, de momento, no hay ninguna comunicación sobre la convocatoria de la Junta General de Accionista que aborde la disolución de la SVAV.

Por último, y sobre los terrenos de los antiguos talleres, confía en que su valor se mantenga "al alza" y que después de que Renfe y ADIF, actuales propietarios, los "descontaminen", deberán entregarlos a la sociedad para proceder a su venta, lo que posibilitará que Valladolid tenga "más vivienda" en un entorno "importante en lo que es la trama urbana" de la ciudad.