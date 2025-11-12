Carnero apremia a los "tres ministros" a que muevan "ficha" para viviendas en cuarteles de La Rubia y vayan al "máximo"

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apremiado a los "tres ministros" que visitaron los cuarteles de La Rubia en septiembre a que muevan "ficha" para comenzar a ejecutar el proyecto de viviendas que anunciaron y que vayan "al máximo".

Así lo ha señalado durante su visita al medio centenar de viviendas colaborativas de alquiler joven que se están construyendo en la calle Mieses de Valladolid.

El regidor ha avanzado que desde la visita de los "tres ministros" --Óscar Puente, Ana Redondo y la titular de vivienda Isabel Rodríguez-- la única noticia al respecto es una "carta" a la que respondieron pero sin la "correspondiente reunión" que permita "avanzar".

En este punto, Carnero ha reclamado al Gobierno que vaya "al máximo", a las "600 viviendas" que, según sus datos, "caben en el espacio físico de los cuarteles de la Rubia" y no las 200 anunciadas por la responsable del gobierno.

Palabras que ha matizado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, al precisar que esas 200 viviendas se han calculado con respecto al Plan General de Ordenación Urbana actual y que veía "buan predisposición" para que el Ayuntamiento lo modificara.

El alcalde ha contestado que para modificarlo el "promotor" --en referencia al Gobierno-- tiene que decir lo que "quiere hacer". "Por tanto, el promotor lo que tiene que hacer es ir al máximo. Yo me gustaría, como alcalde de la ciudad, que el gobierno de España fuera al máximo, a las 600 viviendas que caben en ese espacio físico de los cuarteles de la Rubia. A partir de ahí, la tramitación administrativa la arrancamos y lo que es más importante, la ejecución material de la misma, la verán todos los vallisoletanos y la disfrutarán muy especialmente nuestros jóvenes. Que empiece a rodar la ficha", ha zanjado.