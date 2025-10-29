Carnero asegura que el fallo del Supremo sobre la Ordenanza de carriles de 2023 no tiene repercusión al haber una nueva

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que el fallo del Supremo sobre la Ordenanza Municipal de 2023 que establecía determinados carriles de uso restringido en la ciudad no tiene "ninguna repercusión" porque todo este asunto está "superado" al haber una nueva regulación.

"Tenemos una nueva ordenanza que entró en vigor ya hace unas semanas y ese es el escenario en el cual nos movemos, nunca mejor dicho, los vallisoletanos", ha señalado el primer edil después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló la ordenanza.

El primer edil, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha aclarado que se cuenta con una ordenanza completa "que ha superado toda esa cuestión", por lo tanto la decisión no tiene ninguna repercusión de ningún tipo, ni jurídica ni políticamente porque hay un nuevo escenario en el Ayuntamiento.

En cuanto a la petición de Ecologistas en Acción (EA) de que se restituya el carril bici en el trazado establecido por el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid, el primer edil ha incidido en que no hay repercusión respecto a este carril porque, ha insistido, se tiene esta nueva ordenanza en cuyo marco está establecido este carril.

"Si ellos entienden que hay alguna cuestión que dilucidar desde un punto de vista jurídico, tienen expedita la vía jurisdiccional para defender lo que ellos entiendan", ha asegurado Carnero.

MEJOR CIRCULACIÓN

En este contexto, ha pedido hacer una reflexión y ha preguntado si alguien puede pensar que Isabel la Católica en estos momentos produce algún tipo de contaminación, "sino todo lo contrario", ya que "los vehículos van más rápido, los vehículos van más seguros y pasan los mismos vehículos".

Asimismo, ha destacado la importancia de que ahora se registre un mayor tránsito de usuarios de bicicletas y patinetes precisamente por la zona donde a la que se ha trasladado el carril bici.

"Yo creo que es una decisión muy acertada y de la cual todos los vallisoletanos, hombres y mujeres de esta ciudad, están la mayor de ellos satisfechos", ha concluido.