Carnero avanza que el UEMC Valladolid podrá jugar en el Pisuerga y que se apuesta por aligerar la cubierta

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado que el UEMC Valladolid podrá jugar la temporada en el Polideportivo Pisuerga, que habrá un "plan B" "ante una circunstancia extraordinaria" y que se apuesta por una cubierta más ligera para solucionar el problema de filtraciones que, hasta el momento, sufre esta instalación municipal.

A preguntas de los medios durante su visita a la piscina municipal de Riosol, el regidor ha insistido que el conjunto vallisoletano podrá usar el Pisuerga, para poner también a disposición de la entidad el Pabellón Pilar Fernández de Valderrama en caso de "circunstancia extraordinaria", en referencia a lo sucedió la temporada pasada.

Carnero ha apuntado que la solución adoptada por la empresa pasa por aligerar los materiales a utilizar y que la instalación tenga una "solución definitiva después de 40 años en los próximos meses".

En este contexto, ha explicado que esta mañana se ha reunido con la empresa para llevar a cabo las correspondientes medidas desde el punto de vista "jurídico y administrativo" para avanzar en esta remodelación, si bien ha preferido no dar "plazos" para su finalización.