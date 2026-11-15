Carnero avisa de la "dramática" situación de los accidentes viales y reivindica la prevención

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en homenaje a las víctimas de siniestros viales. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado este domingo en el homenaje a las víctimas de siniestros viales junto al monumento en su honor situado en la plaza de Portugalete, donde ha alertado de una situación "dramática", al tiempo que ha reivindicado la prevención, el apoyo y la educación vial, "muy especialmente la infantil".

Bajo el lema 'Recordar, apoyar y actuar', el regidor ha valorado este mensaje como "oportuno" y ha destacado la importancia de mantener viva la memoria de las personas fallecidas, acompañar a quienes sufren secuelas que limitan su autonomía y respaldar a sus familias. "Recordar es volver a traer al corazón todas y cada una de las víctimas de estos siniestros viales", ha afirmado.

En este sentido, Carnero ha subrayado que "actuar" es una tarea del conjunto de la sociedad y de las Administraciones públicas y, por ello, ha explicado que el Gobierno municipal tiene los accidentes de tráfico presentes en sus medidas políticas.

El primer edil ha afirmado que la labor de prevención con carácter informativo es "fundamental", "muy especialmente con los más pequeños", y así ha puesto en valor el trabajo de los colegios vallisoletanos, "que permite precisamente incorporar lo que es más fundamental, la educación vial en aras de evitar que los siniestros viales se sigan produciendo".

Además, Carnero ha recordado que "1.190.000 personas" perdieron la vida en accidentes de tráfico el año 2025 en todo el mundo y que en España la cifra de fallecidos sumó 496, mientras que en Valladolid se registraron dos pérdidas humanas, frente a los cuatro del año 2024. "Tenemos que seguir trabajando todos de la mano", ha aseverado.

Durante su intervención, ha trasladado su reconocimiento a los afectados y a sus allegados, y ha recordado a quienes además han muerto en accidentes ferroviarios, ya que esto ha afectado "profundamente a todos los españoles".

Asimismo, el regidor ha agradecido la labor de las asociaciones, los servicios de emergencia y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y ha afirmado que la escultura inaugurada el pasado año en la plaza de Portugalete es un símbolo "recordatorio" de la "dramática" situación.