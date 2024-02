Carnero convoca este jueves la Mesa del Soterramiento y asevera que las cifras económicas "no deben ser el detonante"

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha explicado que ha convocado para este jueves, 29 de febrero, una nueva reunión de la Mesa del Soterramiento para analizar la "presentación" del estudio sobre el proyecto que hizo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado viernes, sobre la cual ha considerado que las cifras económicas "no deben ser el detonante" para tomar una decisión.

Así lo ha señalado Carnero este martes al ser preguntado por los pasos a dar tras la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y la presentación del ministro y exregidor de la ciudad, quien conminó a su sucesor en el cargo a decidir entre apostar por el proyecto de integración en superficie o la disolución de la SVAV.

Carnero ha recordado, en primer lugar, que ha solicitado el "expediente completo" del estudio defendido por Puente y por la directora general de Planificación y Proyectos de Adif, Montserrat Rallo, porque asegura que a lo que ha tenido acceso el Ayuntamiento es a una "presentación" de un documento pero pretenden que se les envíen los datos y archivos que han fundamentado ese estudio.

Asimismo, ha anunciado que en la mañana de este martes ha firmado la convocatoria de una nueva reunión de la Mesa del Soterramiento, que se celebrará este jueves y en la que afirma que se analizará junto a "todos los miembros" la situación actual de la reivindicación del proyecto y la presentación que hizo el Ministerio el pasado viernes.

Además, ha aseverado que en la reunión se tratarán los pasos "sucesivos" que se darán.

Entre ellos, apunta, estará el encargo de un estudio sobre el soterramiento por parte del Ayuntamiento, pues entiende que lo deben hacer al considerar que el presentado el pasado viernes por el ministro Puente es "de parte". Así lo interpreta porque "ellos señalan en palabras textuales que no creen en el soterramiento".

"Llegaron incluso a decir que no creen ni en los soterramientos que están hechos. Que si por ellos fuera, esos soterramientos no hubieran existido. Por lo tanto, si yo quiero soterrar y acudo a alguien que no quiere soterrar, no habrá soterramiento", ha deducido Carnero.

El alcalde 'popular' ha reiterado que tiene "clarísimo" que él va a "seguir luchando" por el soterramiento y ha considerado que las cifras económicas "no pueden ser el detonante de todo el proceso", sino que incide en que lo que debe ser determinante es "la voluntad de querer soterrar la vía del tren".

"Estamos hablando de un proyecto transformador de ciudad. Y como es un proyecto transformador de ciudad lo que hay que tener claro es lo que queremos hacer, qué queremos soterrar, cuánta distancia se quiere soterrar, cuáles son las vías de financiación...", ha reflexionado.

De hecho, se ha preguntado si los 1.500 millones de euros en los que el estudio del pasado viernes cifra el proyecto "son válidos" y se "anualiza" la cifra en los entre 17 y 19 años que el mismo informe estima que se extendería la ejecución, el resultado sería de unos 80 millones de euros al año.

Así, Carnero acude a la proporción de participación que tienen las administraciones en el actual convenio para las obras de la integración ferroviaria --50 por ciento Adif y Renfe, 25 por ciento el Ayuntamiento y 25 por ciento la Junta de Castilla y León-- para apuntar que el consistorio tendría que aportar unos 20 millones cada año. En este sentido, ha recordado que en 2024 deben aportar 11 millones de euros para las obras de integración.

Cabe apuntar que se ha informado de que la nueva Ley de Movilidad establece que en las obras de soterramiento ferroviario las entidades de la administración del Estado no superarán el 30 por ciento de la aportación total a la financiación, que en el caso mencionado serían unos 24 millones de euros al año.

En el caso de no ejecutar el proyecto del soterramiento, ha añadido el alcalde 'popular' la alternativa es "no transformar" y que se gasten más de 300 millones de euros para la integración ferroviaria, "sin contar la supuesta estación de trenes que enseñaron en la presentación, o el supuesto proyecto de soterrar la avenida de Zamora, que me parece descabellado, a bote pronto". Sería también, a su juicio, "muchísimo dinero".