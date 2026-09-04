Carnero defiende que no se opuso al debate, sino que rechazó que las mociones del PSOE emplearan el término "alcalde B"

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha subrayado este viernes que respeta la resolución judicial sobre la exclusión del orden del día de dos plenos de sendas mociones relativas al cargo de director de Coordinación de Políticas Públicas, al que la oposición se refiere como "alcalde B" y ha puntualizado que él se opuso a que se utilizara ese término, el cual considera "denigrante" para un empleado público.

En declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la sentencia este viernes, Carnero ha subrayado que en esas juntas de portavoces "en ningún momento" se opuso a que hubiera un debate en relación al contenido de las mismas, "siempre que se hablara del coordinador de Políticas Públicas".

Sin embargo, ha aseverado que el Grupo Municipal Socialista no lo quiso así, sino quería mantener el término "alcalde B" que emplean para referirse a Indalecio Escudero, la persona a la que se nombró en el puesto tras un proceso de convocatoria pública y que ha trabajado junto a Carnero en distintas instituciones desde hace dos décadas.

"Quiero dejar claro que no hubo ninguna intención de sustraer el debate de esa moción en relación al coordinador de Políticas Públicas", ha enfatizado el alcalde 'popular'.

Ahora, ha señalado, el equipo de Gobierno y los servicios jurídicos analizan si procederán o no a la interposición del correspondiente recurso. En el caso de que no lo hagan, ha precisado, "lógicamente" tendrá que debatirse en el Pleno sen los términos que planteaba el Grupo Socialista.

"A mí me gustaría que debatiéramos en los términos del coordinador de políticas públicas, no con términos que no se avienen bien a la realidad", ha insistido Carnero, que ha reclamado "respeto" hacia empleados públicos del Ayuntamiento como la persona que ejerce el cargo de coordinador.

"Los políticos nos podemos decir con el debido respeto lo que queramos, pero de ahí a que hagamos de ese conjunto de expresión un quehacer diario y un modus operandi en relación a los empleados públicos, a mí no me parece al menos razonable", ha incidido.

"Yo exijo el máximo respeto a esos funcionarios, a esos empleados públicos, a esos servidores públicos que están haciendo un trabajo encomiable a favor de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid", ha reflexionado.