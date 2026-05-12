Carnero descarta pronunciarse sobre el posible candidato del PSOE a la Alcaldía: "Me da igual"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a su compañero de partido y consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha descartado pronunciarse sobre el posible candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad porque afirma que no prevé "nada y ha aseverado que le da "igual".

Así lo ha espetado al ser preguntado por la información del PSOE provincial relativa a que hasta que para la designación de candidatos a las alcaldías en las elecciones municipales de 2027 habrá que esperar a que el 27 de junio se celebre el Comité Federal del PSOE, que fijará el Reglamento sobre la elección de los candidatos.

"Yo no preveo nada, mire usted, me da igual", ha enfatizado Carnero, antes de defender que él y su equipo siguen el trabajo para "ofrecer un proyecto para Valladolid, que mejore la vida de los vallisoletanos".

"Lo que venga por parte de otros partidos políticos, en este caso del Partido Socialista será lo que tenga que ser, pero lo importante es seguir en el objetivo claro y en la hoja de ruta definida y diáfana de hacer lo mejor por los vecinos y vecinas de Valladolid", ha incidido.