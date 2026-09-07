Carnero destaca que ya se dan los "pasos" para aprobar el convenio con Transportes para el cruce de San Agustín

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado este lunes que ya se ha acordado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el modelo de convenio que debe aprobar cada administración para dar "los pasos debidos" para el proyecto que dará una solución al tráfico en el cruce de la N-601 con la avenida de Zamora junto al colegio de San Agustín.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha sido preguntado por la información publicada por el Diario de Valladolid El Mundo que señala que ya se ha dado "luz verde" al convenio para la ejecución de un paso subterráneo a lo largo del trayecto de la N-601 y la avenida de Madrid, con un coste estimado de 21,7 millones de euros que cubrirán ambas instituciones a partes iguales.

Carnero ha recordado que la iniciativa "parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid" y que ya da los pasos "debidos", ya que una vez se suscriban los convenios se licitará la redacción del proyecto, para que se ejecute en unos 12 meses y posteriormente poder licitar las obras para que los vallisoletanos puedan ver resueltos los atascos en un punto que ha considerado "neurálgico".

El alcalde ha recalcado que le gustaría que los pasos se dieran "mucho más rápido" pero ha destacado que "la decisión tomada por el Ayuntamiento de Valladolid" ha sido asumida por el Gobierno de España.