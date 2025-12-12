Carnero, sobre la dimisión y acusaciones a Izquierdo: "Un sanchista menos"

Archivo - El senador del PP por Valladolid Jesús Julio Carnero interviene durante una sesión plenaria, en el Senado. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y senador por la provincia, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que no tiene "nada que valorar" sobre la dimisión en la Ejecutiva Federal de Javier Izquierdo y su renuncia al acto como senador, tras lo que ha afirmado: "Un sanchista menos".

Carnero, en la presentación de un proyecto para instalar una nueva validadora en autobuses para personas de movilidad reducida, se ha expresado así en declaraciones a los medios. "Pues no tengo nada que valorar. Si vale la expresión, un sanchista menos", ha afirmado.

El senador vallisoletano se ha referido así a la renuncia de Javier Izquierdo, quien manifestó en un mensaje en redes sociales que lo hacía "para afrontar otras tareas profesionales y personales".

Sin embargo, y aunque el partido no ha recibido ninguna denuncia contra el ya exmiembro de la Ejecutiva Federal, se le ha abierto un expediente de oficio al considerar que no fue "claro" a la hora de presentar su renuncia, como ha explicado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa en Ferraz para dar explicaciones sobre la investigación contra el exdirigente socialista Francisco Salazar por presunto acoso sexual.