Carnero emplaza a una presentación del proyecto de viviendas en la calle Mieses para acotar fechas

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este viernes que prevé hacer una presentación junto al "consejero del ramo" en la Junta de Castilla y León sobre el proyecto que promoverá en torno a 500 viviendas para jóvenes en la parcela situada en el Plan Parcial Villa de Prado en la que en su día el PP se planteó ubicar la Ciudad de la Justicia y en ella, ha señalado, se establecerán ya plazos.

Carnero ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre este proyecto de viviendas antes de participar en la celebración de San Isidro Labrador.

El regidor ha apuntado que el pasado miércoles habló de "en torno a 500 viviendas", pero cree que "puede salir alguna más", pero ha señalado que en la presentación, que tiene intención de que sea "in situ en la misma parcela" situada junto a la calle Mieses se explicará el proyecto.

El alcalde 'popular' ha recordado que la parcela fue destinada al proyecto de Ciudad de la Justicia por parte del exalcalde del PP, Javier León de la Riva, pero "se malogró ese proyecto con el equipo de gobierno anterior".

Ahora, considera que había que dar un destino a la parcela, por lo que ha subrayado que "qué mejor destino que el de la vivienda" y así se lo propuso a la Junta de Castilla y León que, asevera, "está encantada de poder trabajar en Valladolid", al tiempo que ha querido agradecer "la sensibilidad" especial que tienen con la ciudad en materia de vivienda el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.