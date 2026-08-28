Carnero, a la espera de la reunión de este lunes para conocer la "solución definitiva" para el pabellón Pisuerga

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recordado este viernes que el próximo lunes, 31 de agosto, está prevista una reunión en la que la empresa de ingeniería que redactó el proyecto de la actuación en las cubiertas del pabellón polideportivo Pisuerga aporte una "solución definitiva" tras la paralización de los trabajos a primeros de julio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha explicado que cuando se produzca dicha reunión, el Ayuntamiento podrá "expresar" a los ciudadanos y al Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid y otros usuarios de este espacio cuál es la solución y cómo se va a abordar.

Así, ha explicado, si esa opción permite adecuar el pabellón para que los primeros partidos de la temporada de liga de baloncesto se disputen en él se mantendrá el uso del Pisuerga, y de lo contrario se habilitará el Pilar Fernández Valderrama.

Carnero ha subrayado que le gustaría "tener finalizada la actuación", pero ha acontecido "lo que se ha visto en el desarrollo de las obras" por "una cuestión meramente técnica" en la que entiende que el Ayuntamiento no debe entrar porque son "los propios técnicos" los que han visto el problema y los que "están buscando la solución que sea más aconsejable".