Carnero expresa su "respeto absoluto" a la querella criminal de la sociedad civil de Valladolid por los pasos de Ariza

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado su respeto "total y absoluto" a la decisión de diversos colectivos y asociaciones de la ciudad que han anunciado la "inminente" presentación de una querella criminal contra el regidor y contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otros, por un presunto delito de administración desleal por su "oposición injustificada" al desarrollo de los pasos de Ariza.

Carnero ha hecho extensivo este "respeto total" a las decisiones que pueda tomar en su momento la Administración de Justicia y la Autoridad Judicial. "No tengo nada más que decir", ha zanjado el alcalde que ha rechazado de forma rotunda la acusación de los querellantes de que el Ayuntamiento esté haciendo una "oposición injustificada" al desarrollo de los pasos de Ariza.

"Lo que tengamos que dilucidar se dilucida a través de un cauce que es precisamente la propia Sociedad --Valladolid Alta Velocidad-- y, en el caso de que haya alguna cuestión que alguno de los socios entienda que no está adecuadamente conducida, tiene lógicamente el Juzgado de lo Mercantil", ha recordado el alcalde.

Carnero ha insistido en que el Ayuntamiento de Valladolid está defendiendo lo que considera que es el interés de la ciudad con un comportamiento "leal", como seguirá haciendo, ha apostillado. En este sentido, ha reiterado su preocupación por la actuación que se va a cometer en la estación de trenes y que, según ha augurado, va a suponer "un gravísimo quebranto para el bienestar y la vida de la ciudad" desde el punto de vista de la movilidad y del tráfico, lo que ha llevado a tomar la decisión a no acometer "por ahora" los pasos de Ariza.