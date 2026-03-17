Carnero insiste en la satisfacción con la victoria del PP en Valladolid pero en las municipales, "Dios proveerá"

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha insistido este martes en que está "plenamente satisfecho" con el resultado obtenido por el Partido Popular en la ciudad, donde ha crecido en un porcentaje mayor que en el conjunto de la provincia o en la comunidad, pero ha "acotado" los datos a estos comicios, al tiempo que ha expresado que en las municipales de mayo de 2027 "Dios proveerá".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha insistido en dar la enhorabuena al candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha enfatizado que "la obligación tanto del PP como de Vox" es "hacer que el mandato que han dicho los ciudadanos se lleve a su debido cumplimiento".

Carnero ha incidido en que los datos de las urnas "dicen que en la ciudad de Valladolid el PP crece más que la media de la comunidad autónoma y de la provincia en su conjunto". Así, mientras el partido ha logrado un incremento del 5,9 por ciento con respecto a las autonómicas en el municipio de la capital, en la provincia vallisoletana el aumento es del 5,4 y en el total de la comunidad, un 4,1 por ciento.

"Por tanto este alcalde y este presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid no puede sino estar plenamente satisfecho de ese resultado", ha apostillado.

Eso sí, ha acotado los resultados a las elecciones autonómicas y los ha comparado con una "buena encuesta" que ha tenido el Partido Popular en Valladolid, y ha matizado que las encuestas "son sólo encuestas", a su juicio.

"Yo no me lo creo, estoy muy satisfecho por el resultado obtenido, pero tenemos que seguir trabajando por y para los vallisoletanos y pedirles en su momento, fruto de ese trabajo, la correspondiente confianza a todos ellos", ha reflexionado..

"Dios proveerá y los vallisoletanos mandarán en mayo de 2027 lo que consideren", ha apostillado.

En cualquier caso, ha querido garantizar que "el esfuerzo, el trabajo, la dedicación" de su equipo de Gobierno, del que también forma parte Vox, ha sido y continuará "siendo total".

Carnero ha incidido en que el resultado de las urnas en Castilla y León ha sido equiparable al que se dio en las municipales de 2023 en el sentido de que entonces los vallisoletanos y ahora los castellanos y leoneses han dicho, en su opinión, "no más sanchismo" en la comunidad. Y por ello, recalca que PP y Vox están "obligados" a pactar, "ya sea entrando o no en el Gobierno".

Ante la pregunta sobre la opinión señalada por el exalcalde socialista y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que el pasado domingo consideró los resultados un "punto de inflexión" para el PSOE, Carnero ha interpretado que los socialistas están "satisfechos" y ha enfatizado que si el exregidor está "satisfecho" no le va a "distraer".