Carnero matiza que mientras se licita el proyecto definitivo en el Pisuerga tendrán que seguir los "parcheos"

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que el Ayuntamiento trabaja en concretar la solución "definitiva" al mal estado de las cubiertas del pabellón polideportivo Pisuerga con la sustitución de las mismas, tendrán que seguir con "actuaciones de parcheo", como la aplicación de pintura plástica que prevé que comience este martes o miércoles.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha defendido que "de todo el mundo era conocido" que las cubiertas del pabellón "tenían que haber tenido una actuación adecuada hace mucho tiempo" y que "en origen aparecían muchos defectos".

Carnero ha reprochado inicialmente que durante los ocho años de gobierno del PSOE y VTLP --entre 2015 y 2023-- se han llevado a cabo "parcheos", pero ante la circunstancia actual el Ejecutivo municipal actual encargaron un informe y en abril iniciaron la redacción de un proyecto para sustituir las cubiertas con un proyecto de 1,3 millones de euros, con lo que ha aseverado que "se acaban los parcheos".

Eso sí, mientras se redactaba el proyecto, que el Ayuntamiento ha recibido el pasado 28 de octubre, y se lleva a cabo la licitación y la ejecución de las obras, se tendrán que hacer actuaciones de "parcheo" como la que espera que comience en los próximos días, pues el contrato menor fue firmado por la concejala Mayte Martínez este lunes.

"Ahí es donde estamos trabajando y donde deberían haber trabajado otros", ha apostillado.