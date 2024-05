Carnero no repara en informaciones sobre una venta del Real Valladolid y centra su atención en el ascenso

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este martes que no repara en informaciones publicadas sobre una posible venta de parte del accionariado del Real Valladolid y ha recalcado que centra su atención en el posible ascenso del club a Primera División.

Al ser preguntado sobre las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el interés de una empresa constructora en adquirir una parte importante de las acciones del club blanquivioleta, Carnero ha aseverado que no repara en ello.

"En este momento lo que a mi me ocupa y me preocupa es que el Real Valladolid ascienda, que yo creo que es un cometido que tenemos que ver si queda resuelto este domingo y si no, que lo resolvamos en el siguiente domingo en Tenerife", ha apuntado el alcalde 'popular'.

El regidor, que ha asegurado que se ha enterado de esas noticias a través de los medios de comunicación, ha incidido en que "lo que esté por venir ya lo veremos" porque considera que lo que más importa actualmente "los vallisoletanos y especialmente a la gente amante del Real Valladolid y del fútbol" es que el equipo ascienda, algo que cree "fundamental y esencial" sobre todo para "los niños y las niñas de esta ciudad".

Tampoco se ha querido pronunciar sobre una celebración en la ciudad ante la posible confirmación del ascenso, ya que ha recordado que además de tener que ganar este domingo al Villarreal B en el estadio José Zorrilla, el equipo vallisoletano debería esperar al resultado del Eibar en Gijón para confirmar ese ascenso a La Liga EA Sports.

Si no, en su caso, confía en que se pueda confirmar la promoción el siguiente fin de semana en la visita del Real Valladolid a Tenerife aunque desea que no sea necesario. "Por lo tanto, de fiestas no vamos a hablar", ha concluido.

Por otro lado, ha recordado que el equipo de Gobierno mantiene el "importante" trabajo con el club sobre los proyectos urbanísticos en torno al estadio José Zorrilla y ha reiterado que la idea es que "se acometa en paralelo tanto las obras de la ciudad deportiva como de remodelación del estadio". Además, ha añadido que cuando esté "culminado" el proyecto se informará "perfectamente" sobre ello.