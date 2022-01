Carnero pide para los productos importados los mismos requisitos de la UE

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha abogado por avanzar en reciprocidad y en las denominadas 'cláusulas espejo' para que los productos importados de terceros países estén sujetos a los requisitos de producción aplicados en la Unión Europea en relación con la protección de la salud y del medio ambiente.

"Los europeos hacemos muchísimo El Quijote, ya es hora de dejarlo de ser", ha aseverado en concreto el consejero ante la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del próximo lunes, 17 de enero, el primero bajo la presidencia francesa, país que se ha marcado tres prioridades para su mandato en el primer semestre de 2022, entre ellos conseguir que los productos importados estén sujetos a los mismos requisitos de producción que se piden en la UE.

"Es lógico que se pidan esas mismas exigencias, a través de cláusulas espejo sectoriales para los productos importados ya que, de lo contrario, se estará fomentando la competencia desleal con gran perjuicio para nuestros agricultores y ganaderos", ha insistido.

Carnero se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con el objetivo de la presidencia francesa de valorar la agricultura con bajas emisiones de carbono y el secuestro de carbono en los suelos agrarios a través de un etiquetado reconocido de "bajo en carbono", si bien ha aclarado que se debe tener en cuenta que el sector también es sumidero de gases por lo que ha pedido poner el acento en los sectores que producen las mayores emisiones a la atmósfera.

Finalmente, se ha referido al objetivo francés de revisar la legislación europea sobre indicaciones geográficas protegidas para reforzar este modelo "que protege la calidad de los productos agroalimentarios europeos y cerrar la nueva PAC en lo que tiene que ver con los planes estratégicos". También se ha mostrado a favor de reducir el uso de productos fitosanitarios pero ha reclamado soluciones técnicas alternativas.

Por otro lado, se ha hecho eco de la escalada de precios de los carburantes, de la energía, de los piensos y "prácticamente de todos los insumos que afectan al sector agrario" y ha lamentado que no ve una desescalada a lo que ha añadido que las producciones agrarias no ven respuesta. "Esta situación, que apuntaba a ser coyuntural, no tiene horizonte visible y es preciso adoptar medidas para que no afecte a la viabilidad de las explotaciones, especialmente ganaderas, muy afectadas", ha sentenciado.