Carnero pide a la Virgen de San Lorenzo por Ceuta, por la vivienda y por la retención del talento local

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha pedido este martes a la Virgen de San Lorenzo por la resolución del problema de Ceuta ante "la invasión de su integridad territorial", por la vivienda para los jóvenes y las familias y para que el talento local pueda quedarse en la ciudad.

Carnero se ha expresado así momentos antes de participar en la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de la ciudad que se conmemora este martes, 8 de septiembre, tras desear "feliz día a todos los vallisoletanos" y que continúen "a tope" las fiestas, como hasta ahora se están desarrollando, ha enfatizado.

En esta línea, el regidor ha subrayado que la fiesta ante todo es convivencia y ha constatado que los vallisoletanos lo están expresando "como nunca", y ha afirmado que espera que siga siendo así en el resto de la semana de festejos en la que "queda muchísima fiesta".

En este contexto, Carnero ha pedido a la patrona por el final de "todos los conflictos que haya a lo largo del mundo" y por la ciudad autónoma de Ceuta, una ciudad "hermana" que atraviesa una "situación tan anormal, tan extraordinaria". Carnero ha tenido unas palabras para el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con el que ha empatizado ya que no se "imagina lo que tiene que ser desde su responsabilidad" la situación que se ha producido "fruto a una invasión de la integridad territorial de España".

En segundo lugar, y en referencia ya a la ciudad de Valladolid, ha pedido por el acceso a la vivienda para que los jóvenes y las familias tengan acceso a "esas casas que en muchos casos están ansiando" y no sufran la falta de un hogar, algo que ha considerado que obliga a colaborar al conjunto de las administraciones públicas y los promotores.

Por último, ha pedido a la Virgen de San Lorenzo por el futuro laboral de la juventud y porque aquellos "jóvenes vallisoletanos, talento vallisoletano" que hay en la ciudad puedan desarrollar, "si lo desean", un proyecto de vida en Valladolid.

"Valladolid está de moda, sin lugar a dudas, y eso tiene que ser un hecho que debamos de aprovechar todos los vallisoletanos cada uno desde su responsabilidad. Pero es muy importante que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida aquí en Valladolid y que si lo desean puedan quedarse en nuestra ciudad", ha concluido.