Carnero recalca que no dudó tras la petición de Fernández Mañueco

Asegura que mantendrá la defensa del soterramiento de las vías que ha hecho el actual Grupo Municipal Popular

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y próximo candidato a la Alcaldía de Valladolid por el Partido Popular, Jesús Julio Carnero, ha recalcado este miércoles que no ha dudado después de que el presidente del PP autonómico y del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, le haya pedido que "diera el paso" y ha apostado por trabajar por una ciudad "de vallisoletanos orgullosos".

Así lo ha señalado Carnero este miércoles en la rueda de prensa en la que se ha detallado su proposición como candidato a la Alcaldía, ya validada por los comités electorales Provincial y Autonómico y a falta de refrendo en ámbito nacional. Junto a él han estado el propio Fernández Mañueco, el presidente del PP de Valladolid y de la Diputación provincial, Conrado Íscar; además de la última candidata a la Alcaldía, Pilar del Olmo, y la senadora y secretaria provincial del Partido Popular, Mercedes Cantalapiedra.

Jesús Julio Carnero ha relatado que el presidente del partido y de la Junta le ha pedido que "diera el paso" y una vez lo ha hecho ha recalcado que "no ha dudado" porque lo ha visto como "una demostración de confianza". También ha añadido que se lo ha pedido así el presidente provincial "y por supuesto el presidente nacional", Alberto Núñez Feijóo.

Carnero ha explicando esta toma de decisión recordando que es "un hombre de partido", algo que afirma que ha expresado a lo largo de "toda" su vida política y para recalcarlo ha acudido a una cita que atribuye a Calderón de la Barca: "ni pedir ni rehusar".

"Siempre he ido en esa senda y una vez más he ido en esa senda cuando mi presidente me ha pedido que diera el paso", ha incidido.

Ahora, ha apuntado, afronta el nuevo cometido "con toda la ilusión, responsabilidad, cercanía, trabajo y todo el sacrificio puesto a través del orgullo de ser vallisoletano y de ser candidato a la Alcaldía".

Su proyecto, aunque no ha entrado en aspectos puntuales salvo el apoyo a la defensa del soterramiento ferroviario que ha llevado a cabo en los últimos años el Grupo Municipal dirigido por Pilar del Olmo, se basará en "el orgullo de ser vallisoletano", algo de lo que considera que adolecen los vecinos de la ciudad en la que ha vivido durante gran parte de su vida --nació en la localidad zamorana de Aspariegos--.

"Tenemos que hacer que ese orgullo aflore y que se manifieste con esa carga que tiene la historia en este presente, que expresa todo lo que somos a través de la industria, la industria agroalimentaria, la automoción, de nuestros servicios sociales, de nuestras universidades, del elenco de posibilidades que tenemos que desarrollar a favor de todos y cada uno, de un Valladolid de vallisoletanos orgullosos", ha reflexionado.

RECOGER EL "BAGAJE" DE LOS TRES ALCALDES DEMOCRÁTICOS

Eso sí, también ha explicado que su candidatura y su labor en la Alcaldía recogerán el bagaje que tiene la ciudad desde el socialista Tomás Rodríguez Bolaños, "sobre todo con Francisco Javier León de la Riva", y también con el actual regidor del PSOE, Óscar Puente.

En este sentido, ha apostado por una ciudad que "no olvide el ayer, pero que esté pisando ya el mañana a través del presente", que sea "más próspero", "más justo", "más alegre" y que esté al servicio "del gran proyecto que es Castilla y León.