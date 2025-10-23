Carnero recibe el Pin de Honor de la Unión de Radioaficionados en su visita a la sede de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita la Unión de Radioaficionados de Valladolid, donde ha recibido el Pin de Honor de la asociación.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recibido el Pin de Honor de la Unión de Radioaficionados de Valladolid (URV) en una visita que ha girado a las instalaciones de esta asociación en la capital vallisoletana.

El primer edil, quien ha visitado la sede junto a la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha podido conocer sus instalaciones y asistir a una pequeña demostración de radio con la operación de uno de los equipos con los que cuenta la Unión de Radioaficionados de Valladolid (URV) en su sede, ubicada en el Centro de Actividades Ciudadanas Natividad Álvarez Chacón (calle Arturo Moliner), donde tiene instaladas también varias antenas.

El presidente de la Unión de Radioaficionados de Valladolid, Luis Ángel Martínez, ha explicado al primer edil la labor de los radioaficionados, sobre todo en momentos de catástrofe como la dana o en el caso del apagón que se produjo el 28 de abril, cuando se ayudó a garantizar las comunicaciones y coordinar a las administraciones al fallar también los sistemas de telecomunicaciones.

Además, se le han explicado otras actividades que desarrolla la URV, una asociación cuyo presidente ha señalado que está conformada por todo tipo de personas, "de toda clase y condición", desde mecánicos, funcionarios o jubilados hasta amas de casa y estudiantes.

Tras las explicaciones, se ha entregado al alcalde el Pin de Honor de la URV, un distintivo de la asociación en agradecimiento a la cesión del local con el que cuenta la sede, que han visitado los alcaldes de las diferentes corporaciones a lo largo de los años como se puede observar en las fotos y recortes de prensa dispuestos en su interior.

La sede de la Unión de Radioaficionados de Valladolid cuenta con siete salas, tres de ellas de radio, donde se pueden ver los inumerables diplomas realizados por los socios y en las que hay instalados diferentes equipos para distintas bandas y modos, lo que permite operar de forma independiente.

Además, se cuenta con un laboratorio, una oficina, un hall donde se encuentran unos casilleros para la recogida de tarjetas que certifican sus contactos a los diferentes socios así como una más grande para las reuniones, tertulias, cursos y demás actividades.