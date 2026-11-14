Carnero recibe en la Plaza Mayor de Valladolid a la delegación de Lugo en una recreación del 'Arde Lucus'

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recibido este sábado en la Plaza Mayor a la delegación del Ayuntamiento de Lugo con motivo de la celebración de una muestra del 'Arde Lucus', Fiesta de Interés Turístico Internacional, en el marco de la 29 edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur).

El encuentro institucional ha contado con la presencia de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, acompañada por el concejal de Juventud, Damián Carballo, y el responsable de Turismo, Agustín Gallego.

Además, han estado presentes los representantes de las 16 asociaciones vinculadas a esta celebración, que han participado en la programación con una expedición integrada por 173 personas, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La recepción del alcalde ha tenido lugar en la Plaza Mayor, hasta donde ha llegado la comitiva lucense tras protagonizar un desfile desde la Plaza de Colón, con la participación de romanos y castreños caracterizados con las vestimentas y elementos propios de estas recreaciones históricas.

Durante el encuentro, la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha entregado a Carnero un puñal romano y un trisquel castreño, dos obsequios representativos de las culturas que protagonizan el 'Arde Lucus' y que simbolizan la historia y la identidad de la ciudad gallega.

De esta forma, la Plaza Mayor ha acogido también una escenificación de la confrontación entre castreños y romanos, seguida de la interpretación del conjuro de la queimada. Así, la programación ha continuado con un nuevo desfile de las tropas romanas y castreñas por las calles del centro de Valladolid.

INTUR

El recorrido del 'Arde Lucus' ha comenzado previamente en la Feria Internacional de Turismo Interior (Intur), donde la delegación lucense ha realizado un desfile por las instalaciones y una demostración del tradicional ritual de la queimada y ha acercado al público una de las expresiones de la cultura popular gallega.

La presencia de la delegación en Valladolid ha permitido acercar esta recreación histórica a los visitantes de Intur y a los ciudadanos, así como dar a conocer la próxima edición del 'Arde Lucus', prevista para los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2027.

De esta forma, 'Arde Lucus' transforma cada año las calles de Lugo en un escenario histórico en el que conviven la época romana y la cultura castreña.

Esta celebración constituye una de las principales manifestaciones de su patrimonio inmaterial y cuenta con la implicación de asociaciones y participantes que trabajan durante todo el año para mantener viva esta tradición.