Carnero reclama aparcar reproches, "poner el contador a cero" con el soterramiento y pide interlocución con el Gobierno

El PSOE apoya una moción de PP y Vox para condenar los "daños" causados por la Ley del 'Sólo sí es sí'

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha reclamado este lunes durante el debate de una moción en el Pleno del Ayuntamiento, que los partidos dejen los reproches sobre el pasado del proyecto de soterramiento, "poner el contador a cero" y que "al menos" le permitan intentar la "interlocución" con el Gobierno de España para lograr la recuperación dicha actuación para la ciudad.

El proyecto ha llegado de nuevo al debate municipal con la presentación de una moción del Grupo Municipal Socialista en la que buscaba un compromiso del equipo de Gobierno con el cumplimiento del convenio de 2017 para la integración ferroviaria sin soterramiento y para que vuelvan a participar en las reuniones de la comisión técnica de la SVAV, lo que han rechazado PP y Vox, al igual que en la misma sesión se han negado a comprometerse con la tramitación definitiva de la cesión de la parcela para el Centro de Acogida de Refugiados.

Además de esos dos asuntos, la sesión ha sido escenario de la aprobación de una moción institucional suscrita por los cuatro grupos políticos para la creación de un Grupo de Trabajo en materia de Salud Mental, y también han llegado dos temas muy presentes en el debate nacional planteados por los partidos PP y Vox, como le Ley conocida como de 'Sólo sí es sí', y la defensa de la Constitución y el rechazo a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los partidos independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La moción relativa al proyecto de integración ferroviaria ha sido la última que se ha debatido en el apartado correspondiente y no ha motivado el acuerdo entre los grupos. De hecho, el PP y Vox han hecho decaer las propuestas como "participar activamente en las reuniones del comité Técnico de la SVAV", cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos por el Ayuntamiento en el Convenio de 2017, o convocar un Pleno extraordinario para explicar a la ciudad pasos y trámites a dar para recuperar el proyecto de soterramiento.

Tras una primera intervención del portavoz socialista, Pedro Herrero, para presentar la moción y en la que ha insinuado que el alcalde es el "adalid" de la ruptura del convenio firmado en 2017, Jesús Julio Carnero ha tomado la palabra con la potestad que tiene como regidor y presidente del Pleno y ha insistido en el mensaje de que, con la llegada del exalcalde Óscar Puente al Ministerio de Transportes "todo se ha puesto a favor" para poder recuperar el proyecto de soterramiento.

Asimismo, ha reclamado a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento que "al menos" le dejan "intentar la interlocución con el Gobierno de España" para lograr un proyecto no solo porque es de su interés, ni del de su partido, ni de su Gobierno "ni siquiera de miles de vallisoletanos", sino porque cree que el soterramiento metería de lleno a la ciudad "en el Siglo XXI".

El regidor 'popular' ha reconocido que "todos", en referencia a los partidos presentes en el Ayuntamiento, se pueden hacer "tantos reproches" sobre los motivos por los que no se ha podido abordar el soterramiento que considera que "lo mejor" es "poner el contador a cero". En este sentido, ha reiterado sus palabras de que si no saca adelante el proyecto sobra y se ha negado que vaya a "endosar" a nadie "no el sí ni el no" a esta "obra pública".

Sin embargo, en las intervenciones posteriores sí que se han intercambiado reproches el portavoz socialista, que ha apuntado que en el soterramiento "siempre hubo consenso" hasta que en 2015 el PP lo rompió tras perder el gobierno de la ciudad; y el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, quien ha considerado al anterior equipo de Gobierno "responsables de decidir" que el futuro de la ciudad era un proyecto que "saben que no integra nada". Eso sí, el edil del PP ha mencionado que el "cambio de opinión" está en la mano del PSOE.

Mientras tanto, el concejal de VTLP Jonathan Racionero ha instado al equipo de Gobierno a aceptar la convocatoria de Pleno extraordinario para explicar a los vecinos el coste del proyecto, algo que el PP y Vox han rechazado con sus votos pero que de palabra Carnero ha mencionado la posibilidad de hacer si en el acuerdo que buscan para "sustituir integración por soterramiento" se permite al Ayuntamiento elaborar el proyecto técnico.

Posteriormente, en respuesta a una pregunta del PSOE, la portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, ha recordado que la exministra de Transportes no dio respuesta a las dos cartas que le envió Carnero, de modo que ha confiado en que el nuevo ministro y exalcalde tenga "la dignidad" de atender a su sucesor en el cargo.

En otro debate municipal que ha suscitado interés de la Federación de Asociaciones Vecinales, de Médicos del Mundo y de la federación de ONG de Castilla y León, se ha abordado el proyecto del Ministerio de Inclusión para instalar un Centro de Refugiados en el barrio del Nuevo Hospital.

El equipo de Gobierno no ha aceptado comprometerse con las personas refugiadas ni sumarse a los "57" asociaciones y colectivos que apoyan el proyecto mediante la aprobación definitiva de la cesión de la parcela

de la calle Dulzaina.

El concejal de Urbanismo ha recalcado que el Ayuntamiento tiene plazo hasta octubre de 2024 para formalizar ese trámite y ha señalado que cuando concluya la fase "administrativa" actual la decisión "no se tomará en un plazo lejano" y será "lo más breve posible".

En este debate se ha producido un tenso cruce de argumentos entre la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, que ha tildado de xenófoba la posición

del concejal de Vox Alberto Cuadrado y éste, que ha asegurado que recientemente estuvo con "un cubano y un venezolano" que tuvieron de huir de sus países para huir del "puñetero comunismo" al que considera que Anguita "representa".

APOYO DEL PSOE A LA CONDENA DE LA LEY DEL 'SÍ ES SÍ'

En la propuesta de Vox y el PP en contra de las consecuencias que ha tenido la votación ha encontrado el respaldo del Grupo Socialista, concretamente para la condena de los daños ocasionados por la aprobación del texto y para mostrar la "solidaridad" con las víctimas cuyos agresores se han visto beneficiados.

En otro debate de ámbito más nacional como el rechazo a la tramitación de una Ley de Amnistía, Pedro Herrero y Rocío Anguita han vuelto ha reprochar que el equipo de Gobierno solo haya traído en cinco meses una moción sobre asuntos municipales.

En su debate, el PSOE se había mostrado dispuesto a aprobar los puntos relativos a la defensa de la Constitución y ha propuesto una enmienda para añadir la condena al golpe del 23F por parte de la "misma extrema derecha" o un agradecimiento a los ponentes de la Carta Magna. Pero finalmente el Grupo Popular no ha aceptado la enmienda ni una votación separada por puntos, por lo que los socialistas han votado en contra de la moción que ha salido adelante con votos de PP y Vox.

RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO

En el apartado de preguntas al equipo de Gobierno, en dos de ellas PSOE y VTLP cuestionaban sobre el "retraso" en los trámites del Presupuesto, ya que como ha mencionado el socialista Alberto Palomino numerosos ayuntamientos y diputaciones ya han iniciado la tramitación o aprobado los suyos.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco (PP), ha negado que haya retraso aunque dice que hay "incertidumbre" a causa de que el Gobierno de España ha estado varios meses en funciones y no ha aprobado las transferencias a ayuntamientos y por la "herencia recibida" del anterior equipo de Gobierno.

Blanco ha precisado que el Presupuesto de 2024 está en fase de elaboración, y ha avanzado que será "equilibrado, justo y sostenible económicamente" y defiende que no tendrá déficit, buscará reducir la deuda y "salir de los números muy rojos".