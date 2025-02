Carnero reconoce que "todavía no se han cumplido objetivos" y se trabaja para que Valladolid esté "más limpia"

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que a la noticia del cese del director del Servicio de Limpieza hay que darle "total y absoluta normalidad", si bien ha reconocido que "todavía no se han cumplido objetivos" y se seguirá trabajando con la aportación de recursos humanos y mecánicos necesarios para que la ciudad esté "más limpia".

De esta forma se ha expresado el primer edil en relación con el cese del responsable de Limpieza en la capital vallisoletana en declaraciones a los medios durante la visita a las obras de las viviendas de la calle Jardines de Sabatini, en el Sector Universidad los Viveros, donde ha estado acompañado por el el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

A este respecto, el regidor ha señalado que el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero, eligió a un colaborador que "no ha estado a la altura de la pretensión de lo que él consideraba y ha planteado su cese".

Dentro de cualquier organización, ha asegurado el alcalde, la elección de las personas que componen la misma y la satisfacción del trabajo que realizan "no siempre es como se quiere" y, por tanto, de manera "ordinaria y totalmente lógica" se va a proceder a la renovación de quien haya de ejercer las funciones de director en el Servicio de Limpieza.

De hecho, ha remarcado que a este tema hay que darle "total y absoluta normalidad", si bien ha apuntado que lo que "sí que es importante" es que Valladolid "sigue avanzando y trabajando en tener una ciudad más limpia". "Ese es mi compromiso", ha subrayado el regidor.

Al hilo, ha hecho énfasis en que se ha incrementado la plantilla en más de 85 personas y eso facilita que la ciudad en "muchos lugares y momentos tenga unas condiciones de limpieza importantes".

No obstante, ha reconocido que "todavía no se han cumplido objetivos y se seguirá avanzando", tanto con la aportación de los recursos humanos como también de los mecánicos que sean necesarios para fortalecer un Servicio de Limpieza que "no tiene nada que ver, en este momento, con lo que había cuando llegó el nuevo equipo de Gobierno al Consistorio".