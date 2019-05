Carnero reitera su "total disposición" a repetir como candidato a la Diputación pero pide ir "partido a partido"

Publicado 09/05/2019 12:45:43 CET

Presentan diez candidatos procedentes de otros partidos y 13 aspirantes a alcaldes 'cuneros' de un total de 234

El presidente del Partido Popular de Valladolid y de la Diputación provincial, Jesús Julio Carnero, ha insistido en mostrar su "total y absoluta disposición" para repetir como candidato a la Presidencia de la Institución en un tercer mandato, pero ha matizado que prefiere ir "partido a partido", ya que la decisión depende del Comité Nacional del PP.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, el dirigente 'popular', acompañado por Conrado Íscar, ha aportado datos sobre las 234 candidaturas que presentan en todas las localidades de la provincia vallisoletana --225 municipios y nueve pedanías--, con lo que inciden en su demostración de ser el partido "más fuerte" en la provincia para mejorar unos resultados electorales que ha reconocido como "malos" en las últimas elecciones generales.

Sobre la posibilidad de repetir como apuesta del Partido Popular para presidir la Diputación provincial durante un tercer mandato y las afirmaciones del presidente autonómico del PP, que le presentó como candidato a ese cargo, Carnero ha reiterado su "total y absoluta disposición" para ello.

Eso sí, ha matizado que la decisión corresponde al Comité Nacional del PP y ha señalado que prefier ir "partido a partido", en referencia a la expresión que hizo popular el entrenador de fútbol Diego Pablo Simeone.

Ante las preguntas de los periodistas sobre la opción de llegar a acuerdos con el partido Vox y la distancia que ha marcado con ellos el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, Carnero ha señalado que en primer lugar verán los resultados.

"En aquellos lugares donde tengamos posibilidad de llegar a acuerdos con los distitos partidos, y esto no se circunscribe en exclusividad a Vox, tendremos que intentar llegar a acuerdos de gobernabilidad y responsabilidad", ha recalcado el dirigente del PP, que ha dejado abierta esa posibilidad con "cualquier formación que esté dentro del marco constitucional", a lo que ha apostillado que "mientras no se demuestre lo contrario" el partido dirigido por Santiago Abascal no es ilegal.

"¿Unos pueden pactar con proetarras y separatistas y nosotros no podemos pactar con el partido de Ortega Lara"?, ha reiterado Jesús Julio Carnero.

El integrante de la lista del PP al Ayuntamiento de Valladolid ha recordado que los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril ya están "analizados" y los 'populares' los han calificado de "malos", por lo que se ha marcado como reto mejorarlos.

Para ello, presentan candidaturas en los 225 municipios y nueve pedanías de la provincia contarán con candidaturas del Partido Popular, 41 de ellas encabezadas por mujeres, lo que supone un incremento del 32 por ciento con respecto a las listas presentadas en 2015, una incorporación que ha definido como "paulatina", ya que ha recordado que en 1979 solo hubo tres candidatas.

De hecho, ha subrayado que esa "fuerte implantación provincial" le hace ser ya el ganador de las elecciones municipales en 66 localidades de la provincia en las que son la única candidatura. Por ello ha querido agradecer el trabajo del Comité electoral encabezado por Conrado Íscar.

DIEZ CANDIDATOS PROCEDENTES DE OTROS PARTIDOS

El Partido Popular sigue siendo un partido abierto a la sociedad y ha sido capaz de atraer a sus listas a 10 candidatos que en las anteriores elecciones se presentaron en candidaturas de otras opciones o partidos políticos y formaron parte de los respectivos Equipos de Gobierno de sus ayuntamientos, e incluso nueve de ellos han sido alcaldes en el mandato que ahora concluye

Se trata de cinco candidatos procedentes de formaciones independientes de Arroyo de la Encomienda, Tamariz de Campos, Velliza, Langayo, Peñaflor de Hornija y Villalba de la Loma; tres que fueron con el PSOE --Castromonte, Ceinos y Villanubla-- y el de Ciudadanos en Bustillo de Chaves.

También ha reconocido Carnero que el PP ha lleva en sus listas a 13 candidatos a la Alcaldía que no son residentes en la localidad --los denominados 'cuneros'--, como los de Aldea de San Miguel, Barruelo del Valle, Cabreros del Monte, Castromembibre, Foncastín, Gallegos de Hornija, Muriel de Zapardiel, Rábano, Robladillo, San Pelayo, San Vicente del Palacio, Tiedra y Valdearcos del Vega.

A ellos se unen tres localidades más en las que los actuales alcaldes 'cuneros' optan a repetir a la alcaldía. Se trata de Raúl Torres en Castrillo Tejeriego, Antonio Ibáñez en San Martín de Valvení y Jorge Mitre en Santiago del Arroyo.

Por ello, 218 candidaturas están encabezadas por residentes en las localidades por las que se presentan.

Por otro lado, las candidaturas presentadas muestran un alto grado de renovación en sus cabezas de lista, con 101 nuevos candidatos, de los que 27 son mujeres y 74 son hombres. Ello supone una renovación del 43,2 por ciento.

La edad media de los candidatos es de 50 años, con Adrián Martin, de Castronuño, como el más joven, con 20 años; y Rufino Hernández, de Nueva Villa de las Torres, como el más veterano, con 83 años.

TRES ALCALDES DURANTE ONCE MANDATOS

Carnero también ha destacado que José Antonio González (Bercero), Faustino González (Cuenca de campos) y Lucas Aguado (Roturas), repetirán como candidatos en sus localidades, lo que les faculta para mantener el distintivo de haber sido alcaldes de sus municipios con el respaldo de sus vecinos durante los once mandatos democráticos.

Y como dato curioso, seis ciudadanos comunitarios se integran en las listas municipales del Partido Popular, concretamente en las localidades de Camporredondo, Pedrajas de San Esteban, Quintanilla de Onésimo, Rueda, San Román de Hornija y Villagómez.

En este sentido, Jesús Julio Carnero ha destacado la fortaleza de un partido vivo, "comprometido con nuestro mundo rural, y que está abierto a toda la sociedad por lo que es capaz de atraer a su proyecto a personas que anteriormente se han integrado en otras candidaturas".