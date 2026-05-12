La carrera 'Ríos de Luz' de Valladolid alcanza una recaudación solidaria de más de 22.000 euros en su edición récord - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Popular Nocturna 'Ríos de Luz', celebrada el pasado 11 de abril en Valladolid, ha alcanzado un importante impacto solidario al haber recaudado un total de 22.186 euros y haber batido récords de participación con casi 4.000 corredores.

Este resultado consolida la prueba como una de las iniciativas deportivas y benéficas más relevantes de la ciudad al demostrar que el compromiso ciudadano va más allá del ámbito deportivo, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La cifra generada refleja la implicación tanto de los participantes como de las entidades colaboradoras, que han contribuido de manera decisiva a este éxito colectivo.

Del total obtenido, cada una de las organizaciones no gubernamentales beneficiarias (Red Íncola, UNICEF y Entreculturas) recibirá 7.395,33 euros, una cantidad significativa que permitirá reforzar sus respectivos proyectos sociales y ampliar el alcance de su labor.

Este reparto equitativo pone en valor el objetivo principal de canalizar la participación ciudadana en acciones concretas de apoyo a quienes más lo necesitan.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha entregado los cheques a las entidades beneficiarias, de forma que se ha escenificado el compromiso del Consistorio con el tejido asociativo y solidario local.

El primer edil ha asegurado que este acto no solo sirve para formalizar la distribución de los fondos, sino también para reconocer públicamente la labor de las ONG implicadas y agradecer el esfuerzo conjunto de todos los participantes en la carrera.

La colaboración entre instituciones, ciudadanía y organizaciones sociales vuelve a demostrar su "eficacia a la hora de generar un impacto positivo y tangible", ha expresado.

La Carrera 'Ríos de Luz' reafirma así su esencia solidaria al consolidarse como un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una "poderosa herramienta de transformación social".