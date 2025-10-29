Carriedo afirma que "no es sencillo" buscar el acuerdo con otros grupos, pero tampoco lo ve "imposible"

PALENCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado en que buscarán el acuerdo con otros grupos políticos para sacar adelante los presupuestos de Castilla y León.

"No es sencillo, pero no es imposible y si no es imposible hay que intentarlo y eso es lo que estamos haciendo", ha reconocido hoy en Palencia, donde ha inaugurado una Jornada de Periodismo de Proximidad.

En este sentido, el consejero ha recordado que la semana pasada fue buena para el presupuesto de la Comunidad porque se ha aprobado el techo de gasto en Castilla y León en las Cortes. "Ahora el presupuesto está a disposición de los grupos que llevan un tiempo pudiéndolo analizar y si lo analizan con detalle se darán cuenta de que es un buen presupuesto", ha valorado.

Carriedo ha recordado que en las cuentas regionales crecen las inversiones en todas las provincias y se "comprometen con iniciativas muy importantes", como las ayudas a los autónomos, que serán de 300 euros para 100.000 trabajadores por cuenta propia; las reducciones en el pago de los peajes y el compromiso hacia la gratuidad del transporte público por carretera y la presencia de helicópteros sanitarios en todas las provincias más El Bierzo.

La Jornada de Periodismo de Proximidad está organizada por Grupo Invierte y el Club Abierto de Editores y ha reunido en el Salón de Actos de la Diputación Provincial a profesionales y estudiantes de comunicación para hablar sobre el papel de los medios de comunicación locales.