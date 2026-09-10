Carriedo cifra en casi un 29% el aumento de fondos a la ULE desde 2019 y rechaza recortes de financiación

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que la financiación autonómica destinada a la Universidad de León (ULE) se ha incrementado un 28,6 por ciento desde 2019 y ha rechazado que haya existido una reducción de las aportaciones de la Administración autonómica en este periodo.

Carriedo ha respondido así al ser preguntado por el plan de ajuste de la Universidad de León, al existir un "cierto desajuste" entre los gastos y los ingresos, "derivados fundamentalmente de algunos recortes de financiación por parte de la Junta", según señaló la rectora de la institución universitaria, Nuria González.

El consejero ha tomado como referencia el año 2019 para señalar que los fondos destinados específicamente a la Universidad de León han aumentado desde entonces un 28,6 por ciento.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico es consciente de las necesidades de las universidades de Castilla y León y ha defendido el incremento de los recursos destinados al sistema universitario de la Comunidad, al tiempo que ha destacado la capacidad de la región para atraer estudiantes.

Carriedo ha señalado que Castilla y León es actualmente la segunda Comunidad Autónoma de España en capacidad de atracción de alumnos procedentes del exterior, una circunstancia que refleja el atractivo de las universidades de la Comunidad.

Asimismo, ha apuntado que a esta capacidad de atracción contribuirá este curso la gratuidad de las tasas universitarias para los alumnos de primer curso, dentro de las medidas que está abordando la Junta en materia de financiación universitaria.

El portavoz de la Administración autonómica también ha explicado que se trabaja en la financiación de las universidades "teniendo en cuenta todas las circunstancias" y con el objetivo de incrementar los fondos disponibles para el sistema universitario de Castilla y León.

Respecto a la situación planteada en la Universidad de León, Carriedo ha subrayado que la Junta respeta tanto la negociación colectiva como la autonomía universitaria, por lo que ha situado en la propia institución académica la responsabilidad sobre las decisiones relativas a sus profesionales.

"Es la universidad a quien corresponde la negociación colectiva en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de sus profesionales y es quien tiene autonomía para poderlo hacer", ha expresado.

Por último, Carriedo ha remarcado que el Gobierno autonómico se encarga de aportar financiación al sistema y ha defendido que el aumento del 29 por ciento de los recursos en los últimos años responde a esa voluntad de poner más fondos a disposición de las universidades, aunque ha reconocido que ninguna Administración dispone siempre de todos los recursos que le gustaría, ya que debe distribuir fondos limitados entre necesidades que son mayores.