Carriedo pide al Gobierno un fondo Covid no reembolsable para 2022

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido este miércoles al Gobierno central que habilite un fondo Covid no reembolsable para el próximo año ya que en 2022 las comunidades seguirán asumiendo gastos derivados de la pandemia.

Así lo ha asegurado el consejero, en declaraciones a los medios, después de participar de forma telemática en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde, además, se ha abordado la devolución a las comunidades autónomas de la liquidación del IVA de 2017 tras las sentencias del Supremo favorables a Castilla y León y Galicia.

Carlos Fernández Carriedo ha reclamado al Gobierno que habilite un fondo Covid no reembolsable para 2022 "porque la realidad de los hechos" es que el próximo año no se alcanzará el nivel de empleo y el PIB anterior a la pandemia, además de que las comunidades "tendrán que seguir haciendo frente a gasto Covid, aunque en algún momento se pensó que podía no ser así".

Así, el consejero de Economía ha puesto como ejemplo de esos gastos para 2022 que en Castilla y León ya se ha planificado el próximo curso escolar con la contratación de 1.300 docentes más para que se puedan cumplir los ratios de alumnos por clase y se mantenga la presencialidad, o el hecho de que si hay que administrar una tercera dosis de las vacunbas habrá que contar con un dispositivo sanitario para ello.

Lo que si ha dejado claro Fernández Carriedo que si en 2020 hubo un fondo covid no reembolsable de 16.000 millones y este año han sido 13.500, en 2022 debe haber un nuevo fondo cuya cuantía nos disminuya por la aportación que el Gobierno tiene que hacer a las comunidades autónomas por la devolución de la liquidación del IVA de 2017.

"NO se entendería que el cumplimiento de la sentencia fuera en perjuicio o en disminución de las cantidades que no pudieran corresponder de un fondo Covid", ha subrayado el consejero.

Por otro lado, sobre el cumplimiento de las sentencias de Supremo correspondiente al IVA, Carlos Fernández Carriedo ha reconocido que le hubiera gustado recibir lo adeudado este año ya que el Gobierno ha comunicado que la devolución se hará con los fondos del presupuesto de 2022, pero entiende "las dificultades del Ministerio de Hacienda" para aplicar el fallo en el conjunto de todas las comunidades.

AL respecto, se ha referido a la "generosidad y leatad con la que siempre ha actuado" Castilla y León por lo que no le parece mal "que la sentencia y el beneficio se aplique al conjunto de las comunidades".