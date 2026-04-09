Carriedo respalda a los profesionales del HUBU y deja en manos de la Justicia establecer nuevas responsabilidades

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado este jueves su "confianza y apoyo" a los profesionales del sistema público de salud tras la incoación de diligencias por un presunto delito de homicidio imprudente en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras el fallecimiento de dos pacientes oncológicos por un presunto "error" en el tratamiento.

Carriedo ha señalado que, una vez reconocido el "error humano" por parte del centro, corresponde a la investigación judicial determinar si existen "responsabilidades adicionales" más allá de las patrimoniales que asumirá la Administración.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha subrayado que el respeto a los trámites judiciales es "plenamente compatible" con el respaldo a los trabajadores sanitarios en sus "gestiones ordinarias".

"Reconocimos que había habido un error de carácter humano y dejemos ahora a la investigación el establecer si de eso se deriva alguna responsabilidad adicional", ha aseverado el consejero.

En este sentido, ha reafirmado que la Junta abordará las responsabilidades patrimoniales para dar "completa seguridad" a los afectados, pero ha pedido dejar trabajar a la justicia en caso de que existan otras implicaciones legales.

"Apoyamos al conjunto de los trabajadores que creemos que han actuado dentro de sus condiciones ejerciendo la mayor capacidad de la que somos capaces", ha sentenciado.