Carriedo sitúa a CyL como referente nacional tras el informe PISA y ofrece su modelo basado en el "mérito y esfuerzo"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha situado este jueves a la Comunidad como "referente nacional" tras los últimos resultados del Informe PISA, al tiempo que ha puesto a disposición la "experiencia" y el "modelo" de la Administración autonómica basado en la prioridad de la calidad, el mérito y el esfuerzo para reconducir la trayectoria del sistema educativo en el conjunto del país.

Un ofrecimiento que ha realizado tras lamentar el "bajonazo muy grande" registrado en la media de España, un retroceso que ha vinculado directamente con la entrada en vigor y la primera evaluación de la última reforma legislativa promovida a nivel estatal.

Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo autonómico durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha remarcado que la posición de liderazgo de la Comunidad "no es un hecho coyuntural, sino el fruto de haber situado "siempre" como "eje central" de sus políticas públicas la "calidad del sistema educativo".

Un éxito que ha sustentado en la defensa de valores como "el mérito, el esfuerzo y la participación activa de todos los ámbitos del mundo de la educación", al involucrar tanto a los docentes como a los equipos directivos de los centros escolares y a las propias familias.

A este respecto, ha subrayado que la Comunidad se ha situado como la segunda con mejores resultados de toda España en la competencia de Ciencias, la segunda en la disciplina de Matemáticas y la tercera en Comprensión Lectora.

Unas cifras que, ha sostenido, convierten a Castilla y León en "la única comunidad autónoma de España de carácter pluriprovincial" que logra posicionarse de forma simultánea en el 'podio' de las tres grandes áreas académicas analizadas por PISA.

De igual modo, ha remarcado que se trata de la única autonomía del país que mantiene esta posición de privilegio dentro de la clasificación global "informe tras informe" a lo largo de los últimos años.

CRÍTICAS A LA LEY NACIONAL Y PROPUESTA DE REFORMA

No obstante, Carriedo ha contrapuesto la acusada caída generalizada observada en la media española con el modelo de Castilla y León.

A su juicio, el retroceso coincidente con la primera valoración pedagógica de la última ley estatal de Educación pone de "manifiesto las debilidades de esta norma", la cual ha desatendido las continuas advertencias lanzadas en su día desde diversas comunidades autónomas.

"Tendría que haberse hecho caso a tantas comunidades que planteamos la importancia de un modelo basado en el mérito, en el esfuerzo y en el papel de los docentes", ha enfatizado el portavoz del Gobierno autonómico, que ha reclamado la necesidad primordial de blindar y "garantizar la autoridad" del profesorado dentro de los centros educativos como un elemento "básico" para el correcto funcionamiento del aprendizaje.

Por todo ello, el consejero ha instado al Gobierno a acometer una "reflexión" encaminada a reorientar la política nacional.