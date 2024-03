Carriedo ve la renuncia a presentar los PGE como una "mala noticia" para CyL, ya que supone "dos años de castigo"

Asegura que el Gobierno tendrá que convocar a las comunidades para informar sobre si van a cambiar las entregas a cuenta

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la renuncia del Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras el adelanto electoral en Cataluña, lo que refleja la "incapacidad" del Ejecutivo central para gobernar, es una "mala noticia" para Castilla y León puesto que supone la prórroga de unas cuentas que "ya eran malas para la Comunidad", por lo que supone un "castigo por segundo año consecutivo".

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha remarcado que el impacto que esta decisión pueda tener en la Comunidad es "desconocido", si bien ha destacado la "prudencia" de la Administración autonómica a la hora de configurar los Presupuestos, puesto que hubo "críticas importantes" por esperar a conocer los datos de las entregas a cuenta que tenía que ofrecer el Gobierno.

"Algunos dirigentes nos acusaban de retardar la presentación de las cuentas, de que iba a caer el Gobierno de Castilla y León porque éramos incapaces de hacer el presupuesto y que había que convocar elecciones anticipadas en la Comunidad", ha ironizado, para señalar que ante la renuncia del Gobierno a presentar los Presupuestos es "posible" que a día de hoy el déficit entre comunidades "ya no se distribuya igual a como dijo el Gobierno en el mes de diciembre o que las entregas a cuenta no sean las mismas".

No obstante, el titular de Economía ha criticado que en lo que va de año a Castilla y León se le ha pagado "cada mes 51,5 millones menos de lo que se anticipó como entregas a cuenta el Gobierno".

"Hemos recibido de menos del Gobierno de lo que se nos anticipó como entregas a cuenta", ha incidido Carriedo, al tiempo que ha enfatizado en que incluso se ha recibido "menos de lo que se recibió por estos dos meses el año 2023". Por tanto, tiene que ser el Gobierno quien convoque a las comunidades autónomas y diga si algo va a cambiar y qué impacto puede tener en los presupuestos autonómicos.

"ESTABILIDAD Y SEGURIDAD"

En relación con la decisión del Ejecutivo central de renunciar a presentar las cuentas generales para 2024, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta y portavoz del Ejecutivo autonómico ha hecho énfasis en que un presupuesto da "ESTABILIDAD, SEGURIDAD, CONFIANZA Y ESTABILIDAD, que son la base para las inversiones".

Por ello, ha precisado Carriedo, el hecho de que a día de hoy no haya un presupuesto general en España "no es buena noticia", porque pone de manifiesto la "falta de seguridad y de confianza que hay en la acción del Gobierno y esto crea indefinición e inseguridad".

Para Carriedo, todas estas circunstancias pueden "retraer" algunas inversiones y, a su vez, pone de manifiesto la "debilidad del Gobierno que ni siquiera es capaz de presentar unos presupuestos o que la presentación de los presupuestos dependa de las elecciones de otras comunidades autónomas".

En relación con este punto, ha afirmado que la obligación de presentar los presupuestos es una obligación legal, otra cosa distinta es que el Parlamento los apruebe o no, pero que el Gobierno "ya asuma que no va a presentar los presupuestos del año 2024, sencillamente porque los separatistas no están en condiciones de apoyárselo, es reconocer que depende de los independentistas y que el mando a distancia del Ejecutivo central está en Waterloo".

PROYECTOS EN CYL

En relación con el impacto de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en Castilla y León, el titular de Economía ha aseverado que la Comunidad tiene la "mala suerte" de que se prorrogen unas cuentas que "ya era muy malas" para la Comunidad.

Esto, ha explicado, en tanto en cuanto en los presupuestos del año 2023 solo había dos comunidades autónomas donde bajaban las inversiones, y una de ellas era Castilla y León.

"Lo que hace es prorrogarse esa situación", ha lamentado el consejero de Economía y Hacienda, de manera que lo que se pensaba que iba a pasar durante un solo año, que es que se "castigaba" a Castilla y León bajando las inversiones resulta que "se va a castigar a la Comunidad por dos años". "Porque lo que hace es prorrogarse un presupuesto que ya era malo para nuestra comunidad autónoma", ha incidido.

En la misma línea, Carriedo ha considerado que el problema final de esta prórroga es que seguirán "sin realizarse las infraestructuras pendientes en varios puntos de la Comunidad". Así, en el caso de las que afectan a Valladolid-León o León-Valladolid, lo que "preocupa es el escaso interés que tiene el ministro del ramo en hacer esa infraestructura, cuando dijo que no estaba entre sus prioridades y que como mucho valoraría que alguno de los tramos tuviera un tercer carril".