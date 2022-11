La Casa Azul, Sidonie, Iseo & Dodosound y Ángel Stanich, primeras confirmaciones para Palencia Sonora 2023

PALENCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Azul, Sidonie, Iseo & Dodosound y Ángel Stanich son algunas de las primeras confirmaciones en el cartel del festival Palencia Sonora 2023, que celebrará su vigésima edición del 8 al 11 de junio del próximo año en el parque del Sotillo de la capital palentina.

A estos grupos se suman otros artistas y bandas como Baiuca, Veintiuno, Niña Polaca, Queralt Lahoz, Jaguayano y Brava, según ha trasladado el Festival a través de un comunicado.

De este modo, la cita pop-rock independiente, recientemente nominada a cuatro categorías de los Premios Fest (mejor festival de mediano formato, mejores actividades paralelas, mayor aportación turística y mejor zona de acampada) y consolidada como uno de los eventos musicales de mediano formato más destacados del calendario nacional, inicia la cuenta atrás para un aniversario muy especial que volverá a reunir a algunos de los nombres más importantes del panorama musical del país.

Tras el lanzamiento, en 2016, de 'Podría ser peor', La Casa Azul no se perderá este cumpleaños, al que llegará tras ser cabeza de cartel de los festivales más importantes. Liderada por Guille Milkyway, la banda de electropop se presentó en 1999 con cinco intérpretes que solo aparecían en las fotos y en los vídeos. Tan sólo un año después, en 2000, publicó su primer EP con títulos como 'Chicle Cosmos' o 'Cerca de Shibuya' y en el año 2003 lanzó 'Tan simple como el amor', su primer álbum. Tras él han llegado éxitos como 'Superguay', 'La revolución sexual', 'Todas tus amigas' o 'Los chicos hoy saltarán a la pista', además de un premio Goya por 'Yo también'.

Otro grupo que compartirá cartel es Sidonie, abanderada del indie rock español de las dos últimas décadas. La banda catalana debutó en el año 2000 con 'Dragonfly', en el que ya hacían gala del sonido psicodélico que les caracteriza, aunque fue en 2001 cuando, de la mano de su trabajo homónimo, llegó el contrato con Sony.

Formación habitual en las principales citas festivaleras del país, en las que concita el interés de un público muy variado, Sidonie publicó en 2020 'El Regreso de Abba', que reúne 23 canciones y comparte historia y personajes con la primera novela de Marc Ros, su vocalista.

Al Palencia Sonora se unirá el dúo navarro Iseo & Dodosound, formado por Leire Villanueva y Alberto Iriarte y que, desde su creación en el año 2014, se ha ganado el favor del público con una propuesta sonora que mezcla reggae y dub y que tiene fuertes influencias del trip hop. La formación llegará al festival con su tercer disco, 'Blossom', bajo el brazo, con el que abre una nueva etapa marcada por los vientos del norte y el protagonismo de la voz.

Junto a ellos, el 'ermitaño del pop', Ángel Stanich, acercará a la edición XX aniversario del Palencia Sonora una propuesta en la que los temas de su tercer álbum, Polvo de Battiato, tendrán un protagonismo especial. La decena de canciones de este trabajo, publicado en otoño de 2021, muestran la faceta más intrépida y atrevida del intérprete, que da rienda suelta a su ingenio y retranca.

FUSIONES DE FOLK, INDIE Y LATINO

La primera tanda de anuncios se completa con Baiuca, el proyecto con el que Alejandro Guillán apuesta por la fusión de ritmos tradicionales gallegos y electrónica contemporánea. En mayo de 2021 lanzó al mercado un nuevo álbum, 'Embruxo', en el que colaboraron artistas como el asturiano Rodrigo Cuevas o el grupo folclórico gallego Lilaina y, tras ver cómo su trabajo se ubicaba entre los discos más destacados del 2021 en los principales medios de comunicación, publicó un single junto al gaitero gallego Carlos Núñez.

Por su parte, la banda toledana Veintiuno, formada por Diego, Yago, Pepe y Rafa, se presentará en Palencia con el aval del éxito cosechado con su último tema, 'La vida moderna', en el que participa Love of Lesbian. En el Sonora, referente de la música indie rock, interpretarán clásicos como Dopamina, Nudes, Caramelo o La Llorería y dejarán constancia de las razones por las que su energía y su apuesta por la creación y la composición les ha llevado a lograr premios como el Odeón en la categoría 'Artista Revelación Rock' y a obtener más de ocho millones de streams con su álbum Corazonada.

Tampoco se perderá el XX aniversario del festival Niña Polaca, la banda madrileña-alicantina formada en 2018 por el cantante y compositor Álvaro Surma y el bajista y también compositor Alberto Rojo, a quienes luego se sumó Kobe, batería al grupo, y Sandra, cantante y guitarra de Ginebras. Sus temas son canciones pop que hacen viajar al Madrid de los 80's y destaca, entre todos ellos, Madrid sin ti, una de las canciones himno del 'underground' durante los primeros meses de la pandemia, en 2020.

Finalmente, los sonidos latinos, de raíz y urbanos, desde coplas y boleros hasta el soul, el hip hop y el dancehall tomarán el escenario del Palencia Sonora 2023 de la mano de la artista catalana Queralt Lahoz, de orígenes granadinos y considerada una de las voces más prometedoras de la escena musical actual. Su trabajo de debut, Pureza, publicado en mayo de 2020, es toda una declaración de principios y con él ha realizado una gira de más de 50 conciertos por toda la Península a los que se suman actuaciones en Europa y Estados Unidos.

El artista cántabro Pablo Gómez, escondido tras la etiqueta Jaguayano, no se perderá tampoco el cumpleaños del festival palentino, al que llega tras un lustro desde que publicara en 2018 su primer trabajo, el autoeditado 'Todo retumba', al que siguió en 2019 el EP Fromage, con dos canciones que dan continuidad al debut. En verano de 2021 lanzó un nuevo tema, Lápiz y Papel, y tras él llegaron Amarillo y La Rumba de la Cenicienta. En 2022 actuó en el Festival Sónica 2022 y lanzó Ya no me drogo y Aguacero.

El cartel del XX aniversario de Palencia Sonora se cierra con Cecilia Álvarez-Hevia, más conocida como Brava, quien ha convertido sus sets en excursiones espacio-temporales que atraviesan géneros y estilos. Brava ha pinchado en festivales y clubs como Coachella, Sónar, Primavera Sound, BBK, La Gravière o Worm y su sesión en Boiler Room cuenta con más de 300.000 visualizaciones. 'Una de Brava', formado por cuatro temas que desvelan su faceta de cantante y productora, es su primer EP.