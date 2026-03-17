La Casa del Mapa del CNGI estrena sede en Palencia para dar servicio de consulta y distribución de material cartográfico

Inauguración de la nueva Casa del Mapa de Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Mapa del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) estrena instalaciones en la capital palentina con una nueva sede en el vestíbulo del Edificio de Usos Múltiples de la Administración General del Estado.

Esta sede es un "espacio esencial" para administraciones, profesionales y ciudadanos, que ofrecer información precisa y recursos que ayudan a comprender mejor el territorio, tal y como ha explicado el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago Calleja, durante la inauguración en la que también ha recordado que la Casa del Mapa de Palencia está entre las tres primeras en cuanto a ventas y consultas de las 30 sedes que hay repartidas por toda España.

Por su parte, el director del CNIG, Emilio López Romero, ha destacado el trabajo de los técnicos del Instituto Geográfico Nacional, responsables de mantener actualizada la cartografía española y reforzar permanentemente la información territorial disponible.

La nueva sede permitirá de "forma más accesible" que cualquier ciudadano pueda consultar materiales cartográficos y publicaciones especializadas, así como adquirir distintos recursos divulgativos.

En este sentido, el subdelegado ha afirmado que este espacio "no es solo un punto de difusión, sino un vínculo entre conocimiento científico, tecnología y servicio público".

Además de su función divulgativa, el IGN proporciona herramientas para numerosos servicios públicos ya que su cartografía es utilizada por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de emergencias, bomberos, Protección Civil y administraciones que requieren información territorial fiable para tomar decisiones en situaciones como inundaciones o incendios.

La Casa del Mapa atesora curiosidades como antiguos mapas de la ciudad de Palencia, que datan del año 1933, también tiene disponible bibliografía, artículos de regalo y publicaciones, láminas y otros objetos relacionados con el próximo eclipse de sol.