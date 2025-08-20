La Casa Revilla en Valladolid expone 21 obras del 'XXIV Concurso de Cerámica- XI Encuentro Internacional'

Imagen de la artista ganadora del concurso, Anaia Heras, junto con el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, y el presidente de Aceva, Juan Carlos Gimeno - EUROPA PRESS

La artista Anaia Heras ha recibido el primer premio del certamen dotado con 2.500 euros

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se convierte en la "capital de la creatividad y la cerámica" con la exposición de 21 obras que han participado en la vigésimo cuarta edición del 'Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid' y del onceavo 'Encuentro Internacional' en la Casa Revilla situada en la capital vallisoletana.

Así lo ha detallado el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, junto con el presidente de la Asociación de Ceramistas de Valladolid (Aceva) en la inauguración de la muestra este miércoles.

La propuesta exhibe un total de 21 obras que han sido elegidas para la exposición y que provienen de diferentes lugares de España, así como de otros países como Alemania y Argentina, consideradas como "un medio de expresión artística y vehículo de la creatividad", según Víctor Martín.

Por otro lado, se ha entregado el primer premio, dotado en 2.500 euros, a la artista alemana Anaia Heras Cosín por su obra 'OOvOO', además de que se han entregado menciones de honor a las obras 'Crecimiento telúrico', de Mónica Gómez; 'Greda Vana', de Alfredo Lamberti y 'Earth-Cocoon Sismo I', de Eva Gomore.

"Es un orgullo representar la cerámica de nuestra ciudad. Es una forma de enriquecer el mundo de la cerámica y demostrar lo que sabemos hacer. Nuestro oficio es nuestra vida", ha señalado Juan Carlos Gimeno.

La exposición se podrá visitar en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla en Valladolid hasta el 14 de septiembre de manera gratuita, en horario de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

En su recta final, la exposición coincidirá con la XLVII edición de la 'Feria de la Cerámica y Alfarería', que se celebrará entre el 10 y el 14 de septiembre en el Paseo Central del Campo Grande.