Casado considera una sorpresa "no agradable" la dimisión de Clemente

Publicado 22/02/2019 15:21:19 CET

LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, reconoce que ha sido "una sorpresa" la dimisión de la ya ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y que "no ha sido agradable" al tiempo que ha manifestado su convencimiento de que no quiere hacer daño al PP "porque sería hacerse daño a ella misma".

Así se ha manifestado Casado en declaraciones a los medios en referencia al anuncio sorpresivo que este jueves realizó Silvia Clemente, quien decidió abandonar la presidencia de las Cortes de Castilla y León, así como su escaño y el PP, partido en el que militaba desde hace veinte años.

Al respecto, Casado ha reconocido mantener una buena relación con Clemente y su primera reflexión ha sido manifestar que desconocía la decisión de Silvia Clemente, una decisión que no comparte y lamenta, para seguidamente, en una segunda reflexión, manifestar su "apoyo rotundo e inequívoco" a Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que es el presidente de los 'populares' en Castilla y León "porque lo han decidido los militantes en Primarias" además de ser el candidato a la Junta "porque lo ha dicho la Dirección Nacional" pero tendiendo en cuenta a las direcciones provinciales.

Por ello, Pablo Casado no comparte las apreciaciones que sobre el PP de Castilla y León y sobre Alfonso Fernández Mañueco lanzó este jueves Silvia Clemente al tiempo que ha asegurado que no se trata de hablar de uno mismo sino de "ganadería, de España" o cualquier otro asunto.