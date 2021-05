Casado insiste en que hay dudas técnicas, científicas y logísticas sobre mezclar dosis de Atra y Pfizer

Considera que se traslada a la población mensajes que no comparte y critica que se traslade decisiones de gestión a otros órganos

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha insistido en que hay dudas técnicas, científicas y logísticas sobre la inoculación de Pfizer como segunda dosis de la vacuna frente a la COVID a los que han recibido la primera de AstraZeneca.

Casado, durante la presentación de la primera Unidad de Aislamiento de Alto Nivel de la Comunidad que se instalará en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, ha recordado que siempre se ha intentado mantener la unidad en el Consejo Interterritorial y muchas veces había decisiones que no se compartían, pero cuando establecían han sido "absolutamente rigurosos" y cree que hay que trabajar en unidad de acción.

Sin embargo, ha apuntado que respecto a la mezcla de dosis de diferentes vacunas hay en este momento dudas técnicas, científicas y logísticas.

En concreto, desde el punto de vista técnico ha explicado que avanzan los conocimientos y los técnicos de la ponencia de vacunas de Castilla y León apuntaron que se podría plantear la segunda dosis con AstraZeneca e incluso se debería inocular sin alargar el tiempo aconsejado entre dosis.

Además, ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) también se ha abogad por hace lo mismo, algo que también indican la mayor parte de estudios. Asimismo, ha incidido en que cuando se habla de lo que hacen otros países, se habla de cinco donde se están mezclando las dosis, pero 21 mantienen AstraZeneca y otros como Francia o Finlandia combinan las dos estrategias.

Desde el punto de vista científico, ha señalado que el estudio del Instituto de Salud Carlos III ha sido "muy controvertido" por su planteamiento, ya que partía del objetivo de demostrar que la suma de la dosis de Pfizer y de AstraZeneca generaba más inmunidad que una sola de ésta última. "Sólo faltaría", ha asegurado la consejera, que lo ve lógico porque ambas son efectivas.

Sin embargo, ha destacado que también se ha observado que si se mezclan dosis hay más efectos secundarios leves y también moderados, pero "sobre todo preocupa" que no es un estudio de seguridad porque se saben que la mayor parte de eventos se producen cuando hay un millón de vacunados y "hablar de seguridad con muestra de 600 personas llama la atención".

Un tercer punto "no menor", ha agregado Casado, es la logística, ya que si se decidiera que la segunda dosis tuviera que ser con Pfizer en el caso de las personas que han recibido la primera para AstraZeneca, en Castilla y León se necesitarían 110 bandejas para poder dar respuesta a esta población.

MÁS VACUNAS

A este respecto, Verónica Casado ha advertido de que "no sólo no se han multiplicado por dos las vacunas" tal y como se dijo el 27 de abril al hablar de mayo y junio, sino que además han disminuido.

Ante esta situación, con conflicto en esos tres órdenes, la consejera ha abogado por esperar a la decisión del Comité de Bioética y tomar "la mejor decisión posible".

En cuanto al inicio del proceso, ha aclarado que se podría empezar porque se cuenta con 40.000 vacunas de AstraZeneca si se les asegurase que a lo largo de la semana llegarían más dosis, pero si fuera Pfizer la situación sería "peor" porque actualmente hay vacunas para la segunda dosis de mayores de 60 y 70 años, pero no se ha contabilizado este exceso que se necesitaría.

La consejera, quien ha insistido en que en Castilla y León se ha demostrado que se hacen las cosas bien pero se necesitan vacunas, se ha referido también al hecho de tener que firmarse un consentimiento informado para la administración de la vacuna, algo que ha explicado que la última reunión del Consejo Interterritorial muchas consejerías advirtieron de que en el momento en que se altera ficha técnica el consentimiento informado debería ser para cualquiera.

Así cree que se está trasladando a la población un mensaje que no comparte porque se han puesto las vacunas que consideraban con datos científicos, con datos que daban certidumbre, y si no se había preguntado en la primera hacerlo ahora hace que algunas personas puedan estar no conformes, lo que no le "extraña".

Además, ha afirmado que tiene la sensación de que se están trasladando decisiones de gestión a otros órganos, como al judicial o al Comité de Bioética y ha recordado que cuando en Castilla y León se paró la vacunación con AstraZeneca fue porque se anunció que había una alerta, sin concretar cuál, por eso se paró y se esperó, pero la EMA se ha "posicionado claramente" y recomienda seguir la ficha técnica y que no se combine combine.