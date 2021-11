Casado ve la vacunación clave en la contención de la pandemia y aplaude el compromiso de los actores implicados

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido hoy de que las altas tasas de vacunación que se han alcanzado tanto en Castilla y León como en España han permitido contener los efectos de una quinta ola "terrible" en cuanto al número de contagios pero que ha tenido menos incidencia en hospitalización y mortalidad que en otros países de Europa.

"De todo lo que hemos hecho contra la Covid-19, la vacunación ha sido clave", ha señalado la responsable autonómica minutos antes de participar en el acto de agradecimiento organizado a los equipos de vacunación y que se ha desarrollado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

Así, Casado ha querido agradecer la implicación "fundamental" de la población. "Estas tasas de vacunación que se han conseguido en España, en Castilla y León son muy distintas a las de otros países de nuestro entorno europeo", ha celebrado.

Un hecho que, según sus palabras, se traduce en que a pesar de que se está aumentando "un poquito" la incidencia no tiene "nada que ver" con lo que está pasando en otros países con menores tasas que España. "Si no hubiera habido esta respuesta de la población, pues no hubiera servido de nada todos los esfuerzos que hemos hecho", ha explicado.

Al hilo de este argumento, también ha reconocido la labor de la administración a través de las Delegaciones Territoriales de la Junta y las Gerencias de Área y, sobre todo, la de los profesionales sanitarios ya que han conseguido "salvar vidas" y "mejorar" la situación de las personas.

Por último, también ha querido destacar la labor de los medios de comunicación por su labor a la hora de difundir la campaña.

El acto, organizado por la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid y la Gerencia de Salud de Área de Valladolid, ha servido como agradecimiento al personal que desde diferentes ámbitos ha colaborado en el proceso de vacunación.

En él han participado el personal sanitario de las Gerencias de Atención Primaria del Area Este y Oeste de Valladolid, así como al personal sanitario adscrito al Hospital Universitario Río Hortega y al Hospital Clínico Universitario de Valladolid que participó de forma regular en la actividad de vacunación; los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil y de la Cruz Roja de Valladolid que colaboraron en las labores de vacunación en el Miguel Delibes, y trabajadores del Centro Cultural.

HUMANO Y EMOTIVO

El objetivo era que el acto tuviera un carácter donde primara el aspecto "humano y emotivo" y en el que los protagonistas fueran los profesionales y voluntarios que han hecho posible el proceso de vacunación tanto en el Centro Cultural Miguel Delibes como en los diferentes puntos de vacunación de toda la provincia.

En señal de agradecimiento, se ha entregado un lámina conmemorativa a cuatro grupos de profesionales y voluntarios: los trabajadores de la Fundación Siglo que desarrollan su actividad en el Centro Cultural Miguel Delibes, Cruz Roja de Valladolid, la Agrupación de Protección Civil de Valladolid, y los profesionales sanitarios de las Gerencias de Salud del Area Este y Oeste que durante más de seis meses han estado vacunando a los vallisoletanos por toda la provincia.

Esa lámina conmemorativa, "de la que se ha lanzado una edición limitada y única", también la recibirán todas las agrupaciones de Protección Civil y asambleas locales de Cruz Roja que han colaborado en los puntos de vacunación que existieron en la provincia de Valladolid durante la campaña de vacunación, ha explicado la Junta.

El acto ha incluido un discurso institucional de agradecimiento a cargo de Fermín Herrero, Premio Castilla y León de las Letras 2014, y un concierto del Cuarteto de Cuerda de la OSCYL.