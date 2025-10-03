Casi un centenar de jóvenes del país debatirán en Palencia sobre sostenibilidad y justicia hídrica

Cartel de la VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' (Confint) - DIPUTACIÓN

PALENCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palencia recibirá a unos 80 jóvenes de todo el país durante la VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' (Confint) que se celebrará bajo el lema '¡Mójate por el agua!' del 5 al 9 de este mes, en una cita clave dentro del proceso participativo promovido por ESenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red).

La gestión del agua, su escasez, su valor como bien común y su vínculo con la salud y el cambio climático, serán los ejes temáticos de esta edición, señala la Diputación de Palencia a través de un comunicado.

El alumnado participante ha sido previamente seleccionado tras diagnósticos ecosociales realizados en sus centros escolares y conferencias autonómicas. Su objetivo: reflexionar, proponer y actuar localmente ante uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

Durante cinco días, Palencia acogerán talleres, espacios de deliberación, diagnósticos participativos y propuestas creativas.

Una de las dinámicas centrales será el análisis del agua desde una mirada ecosocial, estructurado en cuatro ámbitos fundamentales. El primero de ellos girará sobre el territorio, donde el ecólogo y divulgador científico Fernando Valladares (CSIC) explicará la función del agua como regulador de la vida y del paisaje, en el actual contexto de crisis climática.

Por otra parte, el maestro jubilado Toni Jorge abordará la gestión del agua como bien común y los modelos de gobernanza participativa, dentro del eje Comunidad. En tercer lugar, se abordará el consumo, con el biólogo y filósofo Toni Aragón (coordinador del PRAE de Valladolid) invitará a repensar prácticas cotidianas desde la perspectiva de la huella hídrica y la sostenibilidad.

El último eje que se abordará será el de salud, con el investigador Saúl Vallejos (UBU)que conectará el derecho al agua con la salud física y emocional, destacando las desigualdades de acceso.

La metodología de trabajo fomentará el diálogo directo con personas expertas y permitirá ampliar el diagnóstico con enfoques científicos, éticos y políticos.

Los centros educativos participantes diseñarán herramientas de diagnóstico que replicarán a su regreso, con la finalidad de construir un macrodiagnóstico estatal sobre la situación del agua en contextos educativos y comunitarios, añade la información.

Además, Palencia recibirá la visita de redes invitadas de otras comunidades que desean implementar el proceso CONFINT en sus territorios, como Andalucía, Madrid, Illes Balears, Navarra, Cantabria y la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional.

RESPALDO INSTITUCIONAL.

La organización del encuentro cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia, la Red Estatal ESenRED y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, además del CFIE y la Dirección Provincial de Educación de Palencia, y el PRAE de la Consejería de Medio Ambiente.

Con esta VII Confint Estatal, Palencia se consolida "como un referente en participación juvenil y educación ecosocial, al acoger un evento que combina ciencia, arte, política y compromiso desde la mirada de una generación decidida a transformar el presente".

Durante cuatro días, el territorio palentino se llenará de energía transformadora, reflexión crítica y audacia juvenil, bajo un mismo propósito: mojarse por el agua y por el futuro.