Los castellanoleoneses gastarán una media de 565 euros en Navidad, un 8% menos que en 2024, según Observatorio Cetelem

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los castellanoleoneses gastarán en Navidad una media de 565 euros, un ocho por ciento menos que el pasado año, cuando la media de gasto fue de 614 euros, según los datos del zoom de Intención de gasto del Observatorio Cetelem.

No obstante, según estos datos, crece la cifra de castellanoleoneses que tienen intención de gasta más dinero esta Navidad que la pasada, al pasar de un 22 por ciento en 2024 a un 36 por ciento en estas navidades

Esta mejora no solo es muy superior al 32 por ciento de la media española, sino que sitúa a Castilla y León entre las comunidades más expansivas en su intención de consumo.

Por otro lado, los encuestados de la Comunidad que reconoce que gastarán menos esta Navidad desciende del 19 al 16 por ciento, mientras que quienes gastarán igual cae del 59 al 48 por ciento.

En cuanto al gasto en regalos navideños, Castilla y León muestra un patrón "más estable pero positivo" ya que la intención de gastar más pasa del 22 al 25 por ciento este años, el mismo nivel que la media nacional. Asimismo, desciende el porcentaje de castellanoleoneses que gastará menos, ya que pasa del 26 al 22 por ciento, mientras que la mayoría, un 52 por ciento reconoce que mantendrá el gasto del año anterior.

En productos para reuniones familiares, como decoración o comida, el comportamiento es más moderado ya que desciende la cifra de quienes reconocen que esta Navidad gastarán más, al pasar del 24 al 22 por ciento, cifra por debajo de la media nacional que es del 25 por ciento.

No obstante, el porcentaje que mantendrá su gasto esta Navida sube al pasar del 53 al 59 por ciento, lo que indica que, aunque no se incrementa el desembolso, sí se preservan los niveles de consumo propios de la Navidad.

En cuanto a la intención de compra por categorías, Castilla y León presenta movimientos desiguales. Así, los perfumes, primera categoría a nivel nacional (47 por ciento), se sitúan en el 46 por ciento de intención de compra en Castilla y León, muy alineado con el conjunto del país.

Un 48 por ciento de los encuestados reconce que gastará en moda, por encima de la media nacional, del 43 por ciento, además de que es una de las categorías con mayor intención de gasto por parte de los castellanoleoneses.

JUGUETES Y LIBROS

En juguetes, la intención baja del 38 por ciento registrado la pasada Navidad al 35 por ciento, aunque uno de los descensos "más notables" se produce en la compra de libros, categoría en la que Castilla y León pasa de un 48 en 2024 a solo un 27 por ciento esta Navidad, un dato inferior a la media de España (32 por ciento).

Además, el 24% de la población tiene intención de realizar compras de segunda mano o productos reacondicionados para regalos o decoraciones navideñas, porcentaje que desciende cinco puntos respecto al año anterior.

El gasto medio previsto en estos productos asciende a 188 euros, un importante descenso del 26 por ciento respecto a 2024.

Entre las categorías de productos de segunda mano más demandadas destacan los libros (14 por ciento) y los juguetes (11 por ciento).

En cuanto al canal de compra, la mayoría de los consumidores optará por Internet, con un 73 por ciento de los encuestados que recurrirá a apps o tiendas online, mientras que un 26 por cienti adquirirá estos productos en tiendas físicas de segunda mano o reacondicionados.

Esta tendencia confirma la creciente digitalización del mercado de productos reacondicionados en Castilla y León.

El Observatorio Cetelem publica en España sus estudios desde 1997 y se ha consolidado con cinco importantes informes anuales (Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y Bike), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.