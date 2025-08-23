Castilla y León mantiene 20 incendios, de ellos ocho de IGR 2, uno de nivel 1 y otros diez activos

Un grupo de bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución de los incendios ha sido "favorable" en la mayor parte de Castilla y León en una jornada en la que la situación meteorológica ha favorecido las labores de extinción y control de los fuegos, si bien la reactivación de varios focos en el incendio de Porto, procedente de Zamora, ha obligado a desalojar a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña. De esta forma, la Comunidad mantiene un total de 20 fuegos activos, de los cuales ocho permanecen en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno en nivel 1 y otros diez en grado 0.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 21.00 horas, donde la mayoría de los focos siguen localizándose en las provincias de León, Zamora y Palencia, con algunas reproducciones registradas en la primera.

Cabe recordar que la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' para el conjunto de la Comunidad y 'alarma extrema' por riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales del 23 al 26 de agosto.

Las predicciones más actualizadas para los días 23 al 26 de agosto indican la continuación de las condiciones meteorológicas "adversas", que provocan una situación "extrema" de estrés hídrico de la vegetación después de numerosos días continuados con meteorología adversa, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los incendios catalogados como más graves figuran los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, junto al de Porto, en Zamora.

Este último, que se extendió a la provincia leonesa, ha afectado a la localidad de La Baña y ha obligado a la evacuación de vecinos tras la reactivación de varios focos en la tarde de este sábado.

En este marco, el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, destacó que durante la noche del viernes, la evolución del incendio había sido "favorable", aunque adelantaba que las labores de extinción se concentraban en la zona de La Baña, donde se habían observado pequeñas columnas de humo en el Cañón del Tera.

Esta situación favorable también ha permitido que las autoridades hayan autorizado durante la jornada del sábado el realojo de los vecinos de las localidades zamoranas de Ribadelago Nuevo y Viejo y Moncabril que tuvieron que ser evacuados debido al avance del incendio forestal de Porto (Zamora).

Asimismo, se ha procedido a la apertura de todas las carreteras, excepto la ZA-103 desde San Martín de Castañeda a Laguna de los Peces, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En otro orden de cosas, un total de 18 medios aéreos y terrestres trabaja para sofocar un incendio forestal declarado este sábado, 23 de agosto, en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso, en el Parque Nacional de Guadarrama.

Según datos de la plataforma Inforcyl recogidos por Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17.37 horas por causas que se investigan y en el lugar se encuentra un operativo conformado por 18 medios.

En concreto, trabajan para sofocar las llamas tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, ocho autobombas y tres aeronaves.

CORTES DE CARRETERAS

Durante la jornada de este sábadao los incendios forestales que afectan a varios puntos de Castilla y León mantienen cortadas este sábado, 23 de agosto, un total de cinco carreteras en la Comunidad, la mayoría de ellas en las provincias de León.

En concreto, permanecen cortadas en la provincia de León las carreteras LE-2703 en Portillo de la Reina, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 en Bouzas y LE-7311 en Nogar.

En el caso de la provincia zamorana está cortada debido a los incendios forestales la carretera ZA-103 en Vigo de Sanabria.

TELECOMUNICACIONES

El subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha informado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi provincial, de la completa recuperación del servicio de telecomunicaciones en el Valle de Fornela y en el municipio de Boca de Huérgano, zonas que habían resultado afectadas en los últimos días a consecuencia de los incendios forestales.

En el caso del Valle de Fornela, técnicos de Telefónica pudieron acceder a la zona, en la tarde de este viernes, para llevar a cabo las labores necesarias de reparación y reposición de la línea, en una operación que contó con el acompañamiento y apoyo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los trabajos.

Esta actuación, ha remarcado el representante gubernamental, era "prioritaria" no solo para que los vecinos puedan mantener las comunicaciones sino también para que el equipo de extinción de incendios pueda trabajar de manera óptima y coordinada con la dirección del mismo.

También en Boca de Huérgano, la actuación coordinada de los equipos técnicos permitió restablecer la cobertura y asegurar la conectividad de los vecinos.

Estas operaciones contaron con el apoyo de la Guardia Civil que escoltó en todo momento a los operarios garantizando su seguridad en zonas en las que se pueden producir reproducciones del fuego.